¿Por qué deportaron de Argentina al exasesor jurídico de Farc? Habla Diego Martínez

Diego Martínez, abogado y exasesor jurídico de la desmovilizada Farc durante el Acuerdo de Paz, reveló en Sigue La W detalles sobre las acciones que tomará tras su deportación.

El abogado Diego Martínez fue deportado en la madrugada de este lunes 11 de julio tras viajar a Argentina. En diálogo con Sigue La W, contó que por el momento no tiene clara la razón por la que no pudo ingresar a ese país.

Martínez recibió una invitación por parte del Gremio Nacional de Abogados de Argentina y para conocer un proceso de sometimiento a la JEP en Buenos Aires. Al llegar, fue retenido por las autoridades migratorias.

“Me mantuvieron en un cuarto alrededor de tres horas, dicen que es una alerta y pensaron que era un homónimo. Ya retornando al país pude tener contacto con la gente de derechos humanos que dicen que me encuentro en una lista de alerta del Gobierno colombiano”, aseguró Martínez.

Tras revelar unas conversaciones con una funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, el abogado aseguró que la información con la que cuenta es que estaría en una lista de alarma internacional del Estado colombiano.

“Se me hace extraño que esté en una lista promovida por el Gobierno nacional en la que defensores han sido víctimas, como si fuera un terrorista, jamás he sido detenido ni he tenido un proceso en mi contra”, agregó.

Diego Martínez denuncia estigmatización

El abogado Diego Martínez aseguró que tiene conocimiento que ese tipo de situaciones no solo le han ocurrido a él. “Me dicen que Migración está actuando como una especie de policía política, esta es la clásica estigmatización a los opositores y a los defensores”, aseguró.

En la misma conversación indicó que no tiene ningún tipo de vinculación o militancia con ningún partido. “No sé qué daño le hice al país, es delicado para la labor que realizo, si esta alerta existe no puedo hacer mi representación internacional, represento a más de 300 personas asesinadas”.

Finalmente contó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar su situación, pues considera que tanto Colombia como Argentina afectaron sus derechos.

En el encabezado escuche la conversación completa con Diego Martínez, abogado y exasesor jurídico de la desmovilizada Farc durante el Acuerdo de Paz.