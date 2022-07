Atornillar la junta directiva de Ecopetrol no fue buena idea: MinHacienda designado

Sigue La W conversó con el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a propósito del mensaje que envió el presidente electo Gustavo Petro, quien aseguró que no se doblegará frente al poder que tendrá en la junta directiva de Ecopetrol.

Para el nuevo ministro de Hacienda, no es posible que se “cambiaran las reglas de juego” en cuanto a los miembros de dicha junta.

A continuación escuche la entrevista completa con José Antonio Ocampo, nuevo ministro de Hacienda

“Atornillar la junta directiva no fue una buena idea del gobierno saliente, creo que nos están diciendo que no podemos tocar la junta directiva por cuatro años. Vamos a volver a las reglas anteriores. No tiene ningún sentido que nos hayan querido cambiar las reglas a último momento”, aseguró Ocampo.

También aseguró que “es un error de apreciación de la administración” de Duque dicho cambio.

¿Cómo ve el aumento del precio del dólar?

A propósito del aumento histórico del precio del dólar, que por primera vez superó los $4.600, indicó que se debe a eventos del mercado global y no tiene que ver con el gobierno entrante.

“Eso demuestra que, como lo he dicho claramente en los últimos días, que es un evento internacional, digamos lo que estaba golpeando al dólar es la expectativa de más alzas de tasas de interés en Estados Unidos y, por otra parte, la baja de los precios de los productos básicos, en nuestro caso, el petróleo y el café debido a la expectativa de una recesión en Estados Unidos generada por las altas tasas de interés”, dijo.

También aseguró que “lo que estamos viendo es que está bajando el dólar, no subiendo” y reiteró que son eventos del mercado.

MinHacienda se refiere a una próxima reforma

En cuanto al anuncio de una próxima reforma tributaria en el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, reiteró que se trata de una medida para reforzar el gasto social.

Según él, además de los lineamientos generales, el objetivo primordial es reforzar el impuesto de renta a personas naturales de altos ingresos complementado con un impuesto al patrimonio a las personas naturales.

“Lo segundo es eliminar algunos beneficios en el caso de empresas que incluso podrían con el tiempo permitir una rebaja de la tasa de impuesto de renta de las empresas que es muy alta en Colombia”, agregó.

Sobre la propuesta del Ministerio de Cultura entrante de poner impuesto a algunos planes de telefonía celular aseguró que están dispuestos a escuchar distintos sectores, incluso a los privados. “Lo que está claro es que tenemos que aumentar la carga tributaria para financiar más gasto social”, dijo.