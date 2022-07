La pregunta ahora es cuánto bajará el dólar, no cuánto subirá: José Antonio Ocampo

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda designado por el presidente electo, Gustavo Petro, habló en Sigue La W sobre temas como la junta directiva de Ecopetrol, el precio del dólar, entre otros.

El ministro designado fue enfático en afirmar que el comportamiento del dólar obedece a una tendencia internacional y no tienen nada que ver con el Gobierno.

“Eso demuestra que, como lo he dicho claramente en los últimos días, es que es un evento internacional, digamos lo que estaba golpeando al dólar es la expectativa de más alzas de tasas de interés en Estados Unidos y, por otra parte, la baja de los precios de los productos básicos, en nuestro caso, el petróleo y el café debido a la expectativa de una recesión en Estados Unidos generada por las altas tasas de interés”, dijo.

Agregó que, por ejemplo, hoy “el dólar bajó”, lo cual reafirma, de acuerdo con el ministro designado, que se trata de una tendencia internacional “porque hoy todas las monedas están mejorando con respecto al dólar y eso ocurrió con el peso colombiano, el chileno, en fin”.

Sobre aquellos que aseguran que el dólar llegaría pronto a los $5.000, Ocampo aseguró que hoy en día “la pregunta es cuánto va a bajar el dólar y no cuánto va a subir”.

“Son eventos de mercado, no tienen nada que ver con el Gobierno”, afirmó.

En la misma conversación se refirió sobre el mensaje que envió el presidente electo Gustavo Petro, quien aseguró que no se doblegará frente al poder que tendrá en la junta directiva de Ecopetrol.

Para el nuevo ministro de Hacienda, no es posible que se “cambiaran las reglas de juego” en cuanto a los miembros de dicha junta.

“Atornillar la junta directiva no fue una buena idea del gobierno saliente, creo que nos están diciendo que no podemos tocar la junta directiva por cuatro años. Vamos a volver a las reglas anteriores. No tiene ningún sentido que nos hayan querido cambiar las reglas a último momento”, aseguró Ocampo.

En el encabezado escuche las declaraciones del nuevo ministro de Hacienda sobre el dólar, a continuación, la entrevista completa.