Iván Duque criticó la posibilidad de diálogo con grupos al margen de ley

Al menos 28 grupos al margen de la ley enviaron una carta al presidente electo, Gustavo Petro, en aras de buscar un alto al fuego en el país. Ante esto, presidente Iván Duque se pronunció rechazando y criticando esta posición de esas personas que calificó como criminales.

“Yo soy presidente hasta el 7 de agosto y como tal nunca he negociado con bandidos, nunca y ha sido mi línea. Yo respeto cualquier avance que se quiere hacer en aras de la paz que lo quiera hacer el próximo gobierno lo respeto y no voy a entrar en una controversia, pero creo que con los narcotraficantes uno no tiene nada que negociar”, dijo desde Medellín.

Así mismo, comparó la situación de voluntad de paz con lo que pasó en épocas de Pablo Escobar y los carteles del norte del Valle del Cauca.

“Yo creo que aquí uno tiene que tener absoluta claridad, que el narcotráfico hay que derrotarlo y que obviamente cualquier carta que ellos envían tratando de abrir oportunidades de paz, entre comillas, tiene que partir de la base que lo primero que tienen que hacer es entregar las rutas del narcotráfico y entregar el negocio, sino se desmantela la ruta y el negocio narcotráfico, claramente estaremos reciclando nuevamente procesos que ya fueron fallidos en el pasado”, mencionó.