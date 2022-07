Juegan con la comida de los más vulnerables: denuncian cierre de jardines infantiles

Bogotá

En diálogo con W Radio, la concejala Lucía Bastidas se refirió al cierre, según ella, de jardines infantiles que se viene realizando por parte de la Alcaldía en Bogotá.

Según la concejala, por lo menos 9 jardines que benefician a más de 1.000 menores de edad no seguirán funcionando por negligencia del Distrito.

Las irregularidades, asegura Bastidas, iniciaron a principio de año, cuando “no hubo alimentación para niños en jardines. Después no hubo sitios para adultos mayores y los juntaron con habitantes de calle, luego no hubo bonos para 26.000 personas, posteriormente cerraron 62 comedores comunitarios y entregaron tarde las ayudas humanitarias; ahora 10 jardines infantiles, que atienden 1.588 niños, han sido cerrados. La cobertura está copada en todas partes, lo qué hay aquí es un tema de plantación o que se acabaron los recursos, no entendemos cuál es el caos en la Secretaría”.

“Prima el silencio, espero, aunque sea que la Contraloría y la Personería nos den una respuesta. El lunes tenemos un debate de control político (…) les avisaron sobre el tiempo están cerrados (los jardines), esperemos a ver qué dicen porque acá están jugando con la comida y la atención de los más vulnerables de la ciudad. Estos son jardines, cofinanciados en la localidad de San Cristóbal, Puente Aranda, Engativá, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar”, añadió.

Ante eso, dijo: “a las profesoras no les han pagado a tiempo porque el distrito no le paga a la organización que contrato y eso se traduce en que no les paguen, además a principio de año no hubo alimentación completa por lo menos en 15 días y reemplazaban la proteína animal con dos porciones de queso (…) dejaron vender todos los contratos para prestar el servicio con tercero, aquí el problema es de la Secretaría de Integración Social, los que pierden son los hombres y mujeres, además de niños más vulnerables de la ciudad.”