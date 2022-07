Alcaldía responde a denuncias sobre cierre de jardines infantiles en Bogotá

Bogotá

La Secretaría de Integración Social afirmó que se está garantizando el servicio a las familias beneficiarias de los jardines infantiles, según información de Patricia Bojacá, directora poblacional del Distrito.

La respuesta del Distrito vienen tras las denuncias presentadas en W Radio por parte de padres de familia, profesores y concejales como Lucia Bastidas, que alertaron del cierre de jardines infantiles en Bogotá por parte de la alcaldía de Claudia López.

“La Secretaría garantiza la atención de todos los niños y niñas que se encuentran vinculados a las diferentes modalidades de atención, atendemos a cerca de 62.000 niños en toda la ciudad, tenemos nueve jardines cofinanciados que están en proceso de terminar sus convenios y estos niños y niñas están siendo atendido en nuestros servicios propios, se ha entregado paquete alimentario y se ha realizado reuniones con las familias para determinar a cual servicio quieren que vayan sus hijos, tenemos garantizada la atención.”

“Se realiza un proceso de convocatoria pública para operar estos jardines, hicimos el año pasado dos veces este proceso, el primero fueron adjudicados 35 jardines y están operando en su mayoría hasta el 15 de septiembre, los otros 7 jardines no pudieron ser adjudicados en su momento porque los operadores no subsanaron la experiencia, no tenían los predios adecuados, hicimos un nuevo proceso y allí fueron adjudicados y por eso estos contratos tienen un menor plazo de ejecución y están concluyendo en el mes de julio.”

La W en contexto: Juegan con la comida de los más vulnerables: denuncian cierre de jardines infantiles

Sin embargo, agregó la funcionaria que se espera que el nuevo proceso de contratación sea publicado en el mes de agosto para 42 jardines. “Esperamos adjudicarlo el 15 de septiembre y este proceso garantiza la atención de forma ininterrumpida hasta diciembre del 2023. La secretaría ha realizado la totalidad de los pagos a cada uno de los operadores de los jardines, no tenemos conocimiento de pagos adeudados a las personas contratadas por los operadores.”