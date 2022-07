Último discurso de Duque ante el Congreso: fact checking de expertos en temas claves

El 20 de julio, el presidente Iván Duque dio su último discurso como primer mandatario en el marco de la instalación del nuevo Congreso de la República. Un discurso que fue fuertemente criticado y hasta abucheado por los mismos congresistas. Allí, mencionó los avances que tuvo durante su gobierno en temas como la tecnología, la reconstrucción de Providencia y la protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Por eso, en Sigue La W analizamos con expertos qué tantas verdades o mentiras dijo en sus anuncios.

¿Colombia es el Silicon Valley de Latinoamérica?

Para iniciar, Alexander Torrenegra, CEO de torre.co, se refirió a los avances en materia de tecnología y conectividad en Colombia. Indicó que el país no se puede considerar como la Silicon Valley de Latinoamérica, tal y como lo aseguró Duque.

“Silicon Valley es reconocido en las últimas décadas como el centro de innovación tecnológica de Estados Unidos y el mundo (…) Colombia tiene 2 compañías que tienen la definición de ‘Unicornio’, por eso, decir que Colombia es el Silicon Valley de Latinoamérica desde esa perspectiva está totalmente pifiado, Colombia es uno de los países que tiene la penetración de internet más baja”, explicó.

De igual forma, señaló que “la conectividad móvil en Colombia no solo es escasa, sino que es extremadamente costosa (…) es muy difícil tener acceso a trabajo remoto a nivel mundial y en el mismo país, cuando no tienes internet”.

Por último, indicó que “durante los últimos 6 años Colombia ha explotado, en términos de innovación tecnológica, pero eso ha ocurrido en todos los países en economía de desarrollo a nivel mundial (…) Una cosa es que en el general todo el mundo ha avanzado, y otra es decir que Colombia es el que llevó la batuta en ese tema.”

¿Qué tantos avances se hicieron en Providencia?

La reconstrucción de Providencia tras el paso del huracán Iota y Eta, sigue dando de qué hablar a 1 año y nueve meses de lo ocurrido en la isla. La preocupación está en las condiciones de las viviendas entregadas por el Gobierno Nacional y los pocos avances en las obras de las principales estructuras.

Zully Archbold, veedora local de la veeduría Old Providence, liderada por Josefina Huffington habló en Sigue La W y especificó que a la fecha Providencia sigue sin hospital y muchas viviendas tienen daños.

“No hay hospital, seguimos en lo mismo. Movieron de una carpa a un edificio que era SPA de Providencia y ahí es donde están prestando el servicio. Hay un médico y no hay medicamentos. Esa carpa ya se levantó y se fue al sur de la isla”, dijo.

Además, señaló que todavía quedan algunas carpas de las que se instalaron una vez se presentó la emergencia. Asimismo, aseguró que la Unidad de Riesgo y Findeter están saliendo del territorio por lo que tienen incertidumbre sobre lo que va a pasar con los pendientes.

Archbold también dijo que los principales pendientes son el hospital y los refugios.

“En general yo tampoco quiero ser negativa con todo, el gobierno tuvo una reacción rápida, pero no concertó con la comunidad para que todo se diera como debería ser, por eso no funcionaron muchas cosas. Sí hay cosas positivas, el Gobierno ha estado acá, respondió cómo ellos querían, pero no escuchó a la comunidad”, finalizó.

¿Se rajó el gobierno Duque en la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos?

Luis Emil Sanabria, miembro de Redepaz, constructor de paz y defensor de derechos humanos, se refirió a la última parte del discurso del presidente Duque sobre el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Señaló que “esos pequeños renglones que dedicó en su discurso final están llenos de falacias”.

De acuerdo con Sanabria, en el mandato de Duque hubo 930 asesinatos de líderes y lideresas sociales, 261 masacres, en donde más de 1.200 personas fueron asesinadas, por lo que, para él, no se sabe a qué país se estaba refiriendo Duque cuando dio su discurso.

Agregó Sanabria que el Gobierno saliente “nunca tuvo un plan de acción en derechos humanos, ni un plan empresarial y de derechos humanos, ni un plan de educación de derechos humanos”.

En esa misma línea, el defensor de derechos humanos expresó que “nunca se avanzó en el desmonte de los grupos criminales neoparamilitares o bandas delincuencias que en los territorios afectan estos liderazgos”, por lo que “está demostrado que hay una desprotección del Estado y de las políticas de Gobierno”.

Por último, Sanabria destacó que lo único que puede resaltar del Gobierno Duque fue que mantuvo de alguna manera la Unidad Nacional de Protección, “eso ayudó a defender la vida de algunos lideres y líderesas, por lo menos no se desmontó del todo”.

