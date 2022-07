Yo quería ser contralor, pero no era el candidato de nadie: Luis Alberto Rodríguez

Sigue La W conversó en exclusiva con Luis Alberto Rodríguez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, DNP, a propósito de su aspiración a contralor General y la razón por la que tuvo que desistir en el proceso.

Según contó, fue uno de los mejores puntajes de los exámenes y su edad fue uno de los factores por los que salió del proceso tras una decisión del Tribunal de Cundinamarca. Sin embargo, dijo que “no era el candidato de nadie”.

“Yo participé, cumplí cada uno de los pasos, se ha dicho que era el candidato de X o de Y. (…) Ojalá todo se aclare, pero yo no hago parte de ningún entramado”, aseguró Rodríguez.

Sobre el proceso, relató: “yo me inscribí al proceso de la Contraloría a inicios de este año, envíe los documentos como los pedían, saqué el mejor puntaje del examen, participé, estuve en una Comisión Accidental y estaba esperando porque el nuevo Congreso tenía la obligación y estaba esperando que pasara el 20 de julio”.

Sin embargo, su edad fue una de las trabas según lo dictó un Tribunal de Cundinamarca. Al momento de realizar su inscripción no tenía los 35 años tal como lo pide el proceso.

Finalmente se refirió a si cree que tendría relación alguna que tumbaran su candidatura a contralor con la investigación de la presunta corrupción en los recursos a la paz o los OCAD-Paz.

“No así, pero definitivamente tiene relación, o cómo explica que algo pasó. No soy funcionario de Planeación hace un año, a mi me contactaron después de que anunciaron la investigación con mi nombre. No tengo la menor duda, uno por asomar la cabeza en un proceso en que no hice nada diferente a cumplir los requisitos, a sacar el mejor examen”, puntualizó Rodríguez,

A continuación, escuche la entrevista completa en exclusiva con Luis Alberto Rodríguez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación. En el encabezado, sus declaraciones sobre su candidatura a contralor.