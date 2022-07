Así se vivió la ‘besatón’ tras denuncia de homofobia en Bogotá

Bogotá

Tras conocerse en las últimas horas, un lamentable caso y acto de intolerancia contra una pareja de hombres que fue agredida física y verbalmente por darse un beso en público, este domingo se realizó un plantón y ‘besatón’ para rechazar lo ocurrido en la localidad de Engativá.

Más de 200 personas llegaron al sector de Salitre, algunas de ellas con carteles y mensajes que señalaban: “Que amar no nos cueste la vida”, “Que lo único que defendamos sea el orgullo”; y otros mensajes alusivos a la lucha de los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

“Estamos cansados que nos discriminen por nuestra orientación, no es justo que ellos hayan sido atacados por la comunidad con palos e insultos, no hicieron nada malo, un beso no es delito”, señaló uno de los asistentes.

Y es que en el video que se publicó de la denuncia, se ve cómo una mujer, de la tercera edad, tiene en su mano un palo de escoba con el que trata de agredir a la pareja de jóvenes. En ese momento, uno de ellos alza la mano contra la mujer, lo que ocasionó que la comunidad tratara de golpear al joven.

Sobre estos hechos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó lo sucedido y agregó: “Circula video (que no reproduzco para no revictimizar) de un acto homofóbico y violento en un parque. Lo rechazamos enfáticamente. En Bogotá se puede ser. Nuestros equipos están en contacto con las víctimas para apoyarlas. Lucharemos hasta que la igualdad sea costumbre”.

Así se vivió la ‘besatón’:

