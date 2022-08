Bajan algunos delitos, pero sigue en aumento el hurto a personas en Bogotá

Bogotá

El secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández De Soto, en diálogo con W Radio, dio a conocer que los índices de varios delitos en la ciudad vienen en disminución.

Según el funcionario, en el último año, se ha venido intensificando el trabajo por parte de las autoridades que ha permitido esta reducción.

Por ejemplo Fernández de Soto, señala que los homicidios en julio de 2022 presentaron una importante reducción del 15,2% al compararse con el mismo mes del 2021, pasando de 105 casos el año pasado a 89 en julio del 2022, eso significa que 16 vidas lograron ser preservadas.

“Hace un año teníamos una tasa de homicidios que crecía en el 17%, los hurtos eran una gran preocupación, teníamos un estallido social, todo eran factores que alteraban los indicadores, empezamos una estrategia de recuperar el empleo, de atender a la población vulnerable, de recuperar la economía, de aumentar el pie de fuerza y de incrementar la participación de la población, integrando cámaras, ese esfuerzo conjunto ha permitido que el primer semestre de 2022 tenga el menor número de homicidios por semestre en los últimos 20 años”, explicó.

“Tenemos una reducción del 16% en los casos de homicidio respecto al año pasado, el primer semestre de este año registró la menor cantidad de homicidios de los últimos 20 años por semestre, eso no significa que no se presenten situaciones por ejemplo de disputas entre grupos delincuenciales, cerca del 50% de los homicidios en Bogotá se presentan por las disputas de grupos, eso explica los terribles, macabros e inaceptables casos de cuerpos hallados en bolsas en la ciudad, son 15 casos pero no son cuerpos desmembrados”, añadió.

Sin embargo, el secretario dijo que sigue preocupando el tema de hurto a personas. “El hurto a personas en todas sus modalidades, es decir desde el raponazo, el robo del reloj, de la cartera, de elementos personales, viene en aumento en el 5%, esa es una tarea que sigue siendo un desafío y estamos trabajando para reducirla”.

Pese a esto, destacó que el hurto de automotores y motocicletas en el mes de julio de 2022 disminuyó en un 26,8 % y 33 %, respectivamente, frente al mismo mes de 2021.

Asimismo, el hurto de celulares, uno de los delitos que más preocupa a la ciudadanía, se redujo en un 43,8 % en julio de este año, comparado con igual periodo del 2021, al pasar de 5.157 a 2.900 casos, es decir 2.257 menos. En cuanto al hurto de bicicletas se presentó una significativa reducción del 57,3 % en julio de 2022 al compararse con igual mes del 2021, pasando de 889 a 380 hechos.

“Hemos incrementado frentes de seguridad, redes de cuidado, eso nos ayuda mucho, el cuidado de parques y espacio público (…) estamos trabajando con el Gobierno nacional entrante porque nos interesa mucho que vayamos avanzando en el aumento de pie de fuerza, necesitamos llegar a 23 mil efectivos para poder llegar al estándar de tener 300 policías por cada 100 mil habitantes (…) necesitamos avanzar con los equipamientos de justicia, es un esfuerzo constante y permanente.”

Los otros delitos que presentaron un comportamiento positivo corresponden a: extorsión (-79,1 %), hurto a comercios (-72,8 %), hurto a residencias (- 53,7 %), lesiones personales (-21,6 %) y delitos sexuales (-14,1 %).