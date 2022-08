JEP cita a general exdecano de la escuela del Ejército por falsos positivos

La W conoció en primicia que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a declarar los próximos 4, 5 y 6 de octubre del presente año al general (r) Jorge Enrique Navarrete Jadeth, exdecano de la Escuela Superior de Guerra del Ejército y excomandante de la Primera División de la institución, quien deberá comparecer por esos crímenes ocurridos cuando se desempeñó como comandante del Grupo Mecanizado Rondón (La Guajira) entre 2005 y 2006.

La decisión fue proferida debido a que el alto oficial en retiro ha sido mencionado en al menos 100 documentos bajo investigación de la Fiscalía por ejecuciones extrajudiciales, tales como informes de inteligencia, declaraciones de subalternos, pago de recompensas, órdenes de operaciones, y también ha sido salpicado por el excapitán y excomandante paramilitar Adolfo Guevara alias ‘101′.

Otro de los oficiales que ha hablado contra el general Jorge Navarrete ante la JEP es el mayor Julio César Parga, excomandante del Gaula de Córdoba y quien acusó que el (en ese momento coronel Navarrete) tenía “su grupo montado” para hacer esas “operaciones”, y con hombres de su Gaula cometió falsos positivos cuando estaba de vacaciones, como lo reveló en su momento La W.

“Yo estaba en vacaciones, él (general Navarrete) lo hizo con el que me relevó a mí el mes de vacaciones que me quedaron debiendo en enero, el coronel Navarrete con el mayor que me relevó en el mes de junio. La baja fue el 19 de junio, la víctima se llama Jácome”, fueron las palabras del mayor Parga ante la JEP.

Además, el general Navarrete tendrá que responder ante la jurisdicción por al menos 20 declaraciones de subalternos en la JEP quienes lo han mencionado, entre ellos se encuentran los coroneles Óscar Ibarra Peñaloza y Leonardo Estepa, seis mayores del Ejército que pasaron por esa unidad militar cuando Navarrete Jadeth la dirigió, así como otros oficiales.

Autoridades indígenas de los pueblos Wiwa y Wayuú, comunidades a las que pertenecían algunas de las víctimas identificadas por la JEP, fueron también convocadas a la diligencia.