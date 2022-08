Sigifredo tomó el asunto como un ataque personal: JEP responde a críticas

La magistrada Julieta Lemaitre de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió a la polémica por la denuncia pública del exdiputado del Valle del Cauca Sigifredo López, quien aseguró que fue silenciado en la audiencia colectiva con responsables de su cautiverio y el de los otros 11 asambleístas asesinados por las Farc.

Aunque López había enfatizado en que la procuradora delegada Ligia María Vargas no le permitió preguntarles directamente a los comparecientes, la magistrada Lemaitre la defendió y aseguró que fue acertada la petición de la representante del ministerio público referente a que Sigifredo López no cuestionara directamente a los exguerrilleros, sino por medio de su abogado.

Lo anterior porque según Lemaitre, el exdiputado se veía “muy afectado” con los relatos, sobre los cuales consideraba que los excombatientes no estaban contando la verdad. Además, indicó que el procedimiento ante la JEP solamente permite “cara a cara” entre comparecientes y víctimas luego de que haya efectivamente un reconocimiento de los crímenes perpetrados.

“La primera vez en 10 años que está él con la guardia, incluyendo personas que lo maltrataron, la expectativa que él tenía era confrontarlos, y él sentía que no estaban realmente aceptando lo que le habían hecho, lo cual es parte del proceso y de mi tarea, pero él no experimentaba que esa no era mi tarea sino la de él, cuando esa labor es del juez”, indicó la juez transicional.

De acuerdo con la magistrada “ese día fue emocionalmente muy difícil porque vinieron, además, a solicitud de los familiares, toda la guardia, que reconstruyeron el momento de los asesinatos, cada uno contando qué había hecho, cómo lavaron los cuerpos y los enterraron”.

“Yo estaba muy preocupada porque la situación al señor Sigifredo lo estaba afectando y por eso la procuradora pidió que el abogado hablara y no él”, expresó Lemaitre.

La representante del ministerio público Ligia María Vargas también respondió y aseguró que todo se trató de un “malentendido” debido a que asegura que sólo buscó evitarle a Sigifredo López un daño más grande.

“Él estaba muy ofendido, su sensación era: me están mintiendo, y la confrontación llegó a que si seguía la audiencia le hiciéramos un daño mayor”, aseguró la representante del ministerio público.

El debate alrededor del tema nació ante el pronunciamiento de la víctima de secuestro Ramiro Charry durante las audiencias de observaciones a las declaraciones de los excomandantes del Comando Conjunto Central por secuestros. Charry pidió explicaciones y afirmó que “no se sentía cómodo” con la presencia de la procuradora Vargas.

“Fue una bofetada no solo para las víctimas, sino los miles de colombianos que le hemos apostado a este proceso y a la JEP. Doctora Ligia, el viernes fue una ofensa que usted no se imagina lo que sentimos las víctimas con los hechos ocurridos”, señaló Charry.