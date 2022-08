Madre fue estafada por Farc; pagó por liberación de su hijo y nunca lo devolvieron

Durante el segundo día de observaciones ante la JEP por parte de las víctimas de secuestro a manos del Comando Central de las Farc, distintos afectados narraron la forma en la que ellos y sus propios familiares fueron victimizados por la extinta guerrilla.

Uno de los casos estremecedores es el de Myriam Martínez, madre de Edward Martínez, ingeniero de petróleos secuestrado por las Farc. Myriam además tuvo que desplazarse y “lo perdieron todo”. Eso sí, lo peor fue haber sido estafada por el frente Tulio Varón de la guerrilla.

“En estos 23 años el único grupo al margen de la ley del cual recibimos llamada solicitando dinero fue el Tulio Varón, las Farc, al cual se le hizo entrega de una cierta cantidad de dinero pero nunca se obtuvo algún tipo de información” detalló ante los magistrados.

Asimismo, indicó que le pide a las Farc que “solo quiere saber la verdad, la tortura, si lo asesinaron, en donde lo dejaron”. Según su relato todo “ha sido una pesadilla desde el día de su secuestro”, sobre todo porque el cuerpo de Edward nunca apareció desde aquel lejano 1999.

Otra de las mujeres que contó a la JEP su victimización fue Yeim Rodríguez, enfermera de profesión, quien fue obligada en 2005 a atender a los guerrilleros y eso generó que los paramilitares creyeran que ella era su auxiliadora. Posteriormente la citaron, y fue violada por las Autodefensas.

“No entendieron que lo único que yo estaba haciendo era un favor por culpa de ellos me violaron, me retuvieron por una semana, mis hijos no sabían nada. El único que me dio la mano fue el presidente de la junta, y don Pedro que era el jefe mío. Farc y AUC me amenazaron de muerte, todo por haberme obligado y secuestrado” indicó Rodríguez.

Los hombres como Jesús Jiménez también fueron victimizados por las Farc en el centro del país, según él, por envidia debido a que estaba prosperando fue señalado de ser un supuesto informante del Ejército y tuvo que identificarse con un nombre falso hasta que “pudo volarse”.

Eso sí, su esposa fue amenazada con que se le llevarían uno de sus hijos si no informaba a dónde había huido la víctima.

“Le habían dicho (a mi señora) que apenas me ubicara o algo que supiera que les dijera a ellos porque o sino pues se llevaban al niño o algo le pasaba (...) yo perdí todo lo que tenía, me dieron muchos nervios y vendí mi finca, el que la compró me quedó debiendo” expresó Ramírez.

En aspectos generales, todas las víctimas exigieron mayor verdad a los comparecientes en sus casos y los de sus familiares, señalando particularmente a Álvaro Henner López “JJ” de no estar entregando toda la información que tiene. Para las víctimas, los excomandantes de las Farc están diciendo ante la JEP “palabras vacías”.

“Tengo mucha insatisfacción con las declaraciones de los comparecientes hacia las víctimas, de unos más que otros. Porque no veo en ellos una actitud sincera hacia la condición de las víctimas, hasta el momento veo y escucho de ellos palabras de políticos vacíos, discursos repetitivos de lo mismo, donde dicen comprometerse pero ninguno muestra hechos reales” expresó Marco Fidel Guzmán, campesino bolivarense secuestrado en Chaparral (Tolima).

Los magistrados agradecieron a las víctimas por entregar sus relatos. La diligencia continuará este viernes.