El mensaje que envía el ministro de Interior del Gobierno Duque a Gustavo Petro

A días de terminar el gobierno de Iván Duque, Sigue La W conversó con Daniel Palacios, el ministro del Interior, sobre su gestión y los pendientes de esta administración. En el diálogo se refirió al mensaje que le daría al próximo presidente, Gustavo Petro.

“Tuve más de 370 viajes en territorio, me caractericé por ser un ministro que está en el territorio y no en el escritorio y que este ministerio no fuera de chicharrones, sino de soluciones. Lo que diría es que, si a él le va bien y lo hace mejor, a Colombia le va bien, ojalá al presidente Petro le vaya bien”, fue el mensaje de Palacios a Gustavo Petro.

Durante la conversación, el ministro del Interior también se refirió a la gestión en el Congreso y aseguró que se trató de una “agenda legislativa muy amplia”.

“30 meses de este gobierno fueron en pandemia, no fueron iniciativas con las que arrancó la administración, sino otras que se requirieron. Tuvimos más de 120 leyes aprobadas por iniciativa del gobierno, entre esas un plan de desarrollo y presupuestos con inversión histórica, un paquete como la Ley de Seguridad Ciudadana que buscaba que los delincuentes violentos no estén en la calle mientras esperan un juicio, sino en un centro de reclusión”, aseguró.

A continuación, escuche la entrevista completa con Daniel Palacios, el ministro de Interior. A continuación, su mensaje a Petro.