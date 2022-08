No habrá imposición: Padre de Roux sobre informe de la Comisión en colegios

El padre Francisco de Roux se refirió a la socialización del informe de la Comisión de la Verdad en los colegios del país, por medio de un contenido pedagógico con cartillas y distintos materiales, enfocado sobre todo en la no repetición.

De acuerdo con el presidente del órgano transicional han preparado contenidos pedagógicos para que los menores “se apropien” en las escuelas y colegios “de esa parte de la historia”, y que “lejos de disminuir nuestra historia la engrandece”.

Además, fuentes en la Comisión de la Verdad le confirmaron a La W que el encuentro que tendrá el padre Francisco de Roux con el ministro de educación Alejandro Gaviria, y que mencionó en el encuentro Verdad y Reparación, se llevará a cabo el próximo viernes.

Según el padre, la reunión tendrá como fin dialogar y avanzar en la entrega de los llamados “kits” pedagógicos en los colegios, pero claramente no bajo la “imposición”.

“Ya hablé con el ministro sobre este tema y el ministro comprende que no es para imponer una verdad, eso no existe, no hay una verdad total, sino para entrar en una conversación crítica sobre Colombia, para que los niños conversen sobre esto, que no le tengamos miedo”, afirmó el presidente de la Comisión.

Adicionalmente, el presidente de la Comisión expresó la disposición en servir en lo que se necesite en los diálogos con los distintos grupos armados y particularmente con el ELN, porque “están jugados con la reconciliación de los colombianos”.