The Wilson Center: el nuevo trabajo de Iván Duque

Colombia

The Wilson Center anunció que el expresidente Iván Duque, se unirá al Centro como Miembro Distinguido. El anuncio se produce inmediatamente después de una visita a Colombia del presidente y CEO del Wilson Center, el embajador Mark Green, y miembros de la Junta y del Consejo Asesor Global del Centro.

“El presidente Duque impresionó al mundo con su liderazgo en muchos frentes, desde la defensa de la democracia hasta la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, pasando por responder compasivamente a los millones de venezolanos que huyeron de la tiranía a Colombia”, dijo el embajador Mark Green.

“El Woodrow Wilson Center es uno de los tanques Think and Do más prestigiosos del mundo que ha abrazado los valores de defender la democracia y promover políticas sólidas para hacer frente a la migración y la crisis climática en diferentes partes del mundo. Con el equipo del Woodrow Wilson Center, dirigido por el Embajador Mark Green, emprenderemos iniciativas que ayudarán a los países y a las organizaciones del sector privado a enfrentar la crisis climática en la que vivimos, así como a la crisis migratoria que está poniendo en peligro a millones de personas. Es un gran honor para mí formar parte de este increíble equipo”, dijo Duque.

Según el comunicado de la entidad, el trabajo del presidente Duque tendrá un enfoque global con especial énfasis en áreas amplias: