Militar capturado en Haití pide tumbar decisión que lo expulsó de la JEP

La defensa del exmilitar Francisco Eladio Uribe, capturado en Haití por su supuesta responsabilidad en el magnicidio del presidente de ese país Jovenel Möise, solicitó formalmente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tumbar la decisión que lo expulsó del Tribunal de Paz, al señalar que se le vulneró el debido proceso.

De acuerdo con los argumentos de la defensa de Uribe Ochoa, la jurisdicción no le permitió defenderse durante el proceso en el que evaluó la decisión de expulsar al exmilitar (procesado en la JEP por falsos positivos) y solamente se limitó a revisar informes de prensa relacionados con la presunta responsabilidad del soldado en retiro junto con otros militares, por el homicidio.

Por lo anterior, enfatizaron en la supuesta violación del derecho al debido proceso de Francisco Eladio Uribe.

“...la jurisdicción no escapa a los fundamentos legales que rigen esa materia, no es una rueda suelta diferente a toda la estructura judicial colombiana, la prueba como elemento de convicción debe derivarse de un proceso de aducción y recaudo que permita establecer con certeza el contenido, la prensa y las ruedas de prensa no pueden sustituir elementos de juicio directos, ni suplantar testimonios, no deriva responsabilidades o permitir conclusiones de índole jurídica”, señalaron.

Además, criticaron duramente que en su decisión la jurisdicción comparara la situación de Uribe Ochoa con el rearme de los excomandantes de las Farc que se apartaron manifiestamente del Proceso de Paz. Para la defensa de Uribe Ochoa, mientras unos de su propia boca se rearmaron y anunciaron su reincidencia en el conflicto, el exmilitar mantiene su presunción de inocencia y ni siquiera ha tenido acceso a un proceso con garantías.

“...ni el compareciente ha manifestado su interés de rearmarse, ni los hechos que deberían investigarse en Haití corresponden a un acto de repetición, ni afectan la seguridad del Estado colombiano, ni siquiera se han investigado, no se ha derrotado la presunción de inocencia, en suma, ni punto de comparación con los que pretende aplicar la providencia atacada”, afirmaron.

Adicionalmente, fundamentaron la solicitud en que, aunque la JEP argumentó que el exmilitar incumplió sus obligaciones de no salir del país sin permiso de la jurisdicción, el acta formal con esa prohibición (2020) solo les llegó al correo el 14 de julio del 2021, cuando ya Francisco Eladio Uribe se encontraba detenido en Haití.