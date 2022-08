Ministra TIC responde a El Reporte Coronell

La ministra designada de las TIC, Mery Gutierrez, respondió a los cuestionamientos hechos por el Reporte Coronell en W Radio. Afirmó que no existe ninguna causal de inhabilidad ni incompatibilidad para ejercer el cargo.

Frente a la demanda que cursa en contra de la Autoridad Nacional de Televisión, ha declarado que “existe un conflicto de interés frente al proceso”, para el que ha solicitado se designe un ministro ad hoc que atienda el asunto cuando se requiera.

Reclamó que el periodista no ha sido transparente frente a su interés directo en el proceso “por los espacios de Canal UNO, que fueron adjudicados y actualmente son usufructuados por la sociedad “PLURAL comunicaciones” de la que hace parte NTC, empresa de la que es socio el doctor Coronell”.

Explicó que Ruth Forero no es ni ha sido accionista de Programar Televisión y afirmó que “el documento al que el doctor Daniel Coronell hace referencia se elaboró como parte de una operación comercial entre privados que finalmente no se consolidó, no fue aprobada por la superintendencia de sociedades, ni por el Tribunal Superior de Bogotá, sala civil”.

Además, explicó que el documento al que se refiere el Reporte Coronell es público, “hace parte del proceso civil (...) como puede acceder cualquier ciudadano, no se trata de nada secreto, guardado u oculto”.

Finalmente, aclaró que Ruth Forero culminó “su gestión como servidora pública en el año 2010 y solo dos años después 2012 se suscribió el fallido acuerdo”.