Pese a estar condenado y sancionado, un edil sigue recibiendo su sueldo en Bogotá

Bogotá

John Jiménez en diálogo con W Radio aseguró y denunció que un edil identificado como Raúl Guzmán, del Partido Liberal, estaría recibiendo todavía sus honorarios en Usme, pese a tener una condena y una inhabilidad. Lo increíble del caso agrega el denunciante es que la JAL de Usme, sabe del caso y no hace nada.

“Por unas denuncias me entero del estado actual, de la condición del edil Raúl Guzmán, con sorpresa veo que a pesar que es una persona condenada, que fue en segunda instancia condenando, que fue ejecutoriado por un juzgado de ejecución de penas pues sigue fungiendo como edil y recibiendo unos honorarios que creo yo tenemos derecho no solo por mi condición sino por las personas que votaron por nosotros, por más de 2500 personas que hicieron el ejercicio de elegirnos.”

“No hay persecución, no sabíamos, nosotros aceptamos la derrota, pero nos damos cuenta que está condenado y sigue como edil y haciendo caso omiso a las autoridades, está condenado por urbanismo ilegal.”

Sin embargo, el presidente de la JAL Darwin Peña respondió en W Radio y señaló: “Yo como presidente de la JAL y las facultades que me otorga la 1421 yo no puedo negarle a él el pago de sus honorarios ya que es algo que no me compete a mí, hasta que no haya un fallo en firme de la Procuraduría, del Consejo Nacional Electoral o del juzgado que presentó la pena yo no puedo hacer incumplimiento o desacato a esto, según lo que me remiten el 11 de julio él tiene una condena suspendida de un tema carcelario pero tiene una condena vigente en Procuraduría para una inhabilidad.”

Por eso, asegura: “tampoco nos han entregado documento, fallo o sentencia donde nos digan que se ejecute o se cambie, lo único que me hacen saber a mi es que los suspenden por tres meses, yo hago caso a la ordenanza de permitirle sólo el ingreso a la JAL pero no permitirle ni el uso de la voz, ni el voto.”