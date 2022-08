Su función no es ser nutricionista: Polo Polo a Petro por la reforma tributaria

A propósito de la reforma tributaria radicada en el Congreso, el congresista Miguel Polo Polo demostró su inconformidad sobre lo que plantea el proyecto de la cartera de Hacienda.

Uno de los puntos de la reforma que ha desatado polémica y debate es el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, pues entre los productos a tributar están las gaseosas y golosinas.

Precisamente esta fue una de las propuestas plasmadas en el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro: “los impuestos saludables dirigidos a mejorar el acceso adecuado en cantidad y calidad nutricional de los alimentos y bebidas y a consolidar una visión de protección de la vida”.

Sin embargo, Polo Polo criticó la reforma asegurando que el presidente de la República debe velar por las condiciones de empleo y seguridad y no “decir que alimentos son dañinos o no”.

“Señor Petro, los colombianos no necesitamos que usted nos diga que es dañino o no a la hora de comer. Esa no es su función ni la del Estado. Usted llegó fue para generar las condiciones de empleo y seguridad, no para ser nuestro nutricionista. No se meta en nuestras vidas y bolsillo”, señaló el congresista.