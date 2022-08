Funcionarias denuncian acoso laboral y sexual en el Inpec: “vivimos un infierno”

En el grupo de Educación Penitenciaria y Carcelaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se estarían presentando algunos casos de acoso laboral y acoso sexual.

Sigue La W conoció la denuncia que han realizado cuatro mujeres ante el mismo Inpec, la Procuraduría y la Fiscalía sin obtener respuesta alguna.

De acuerdo con Nataly Rincón, subdirectora de la educación del Inpec y una de las denunciantes, el funcionario Enrique Castillo, quien se desempeña como coordinador del grupo de Educación Penitenciaria, ha humillado, en varias ocasiones, a las funcionarias.

Además, el jueves 18 de agosto el sindicado realizó una reunión con banda papayera con el fin de defender a Castillo de las personas que lo acusan y en medio de esta, de manera pública, el funcionario manifestó que la denunciante Rincón “no cuenta con las capacidades profesionales”, esto debido a que, según Nataly, es docente.

Por otro lado, Gloria Neusa, otra de las denunciantes, aseguró que el funcionario “me humillaba, me tiraba los papeles, decía que yo era mala funcionaria y que no servía. A él no le gustaba que yo trabajara con él simplemente porque yo me gradué como especialista en educación”.

A su vez, añadió: “es un hombre misógino y mentiroso, no es la primera vez que maltrata a las mujeres”.

Las funcionarias manifestaron que las denuncias presentadas desde el 2014 hasta el año en curso, han sido remitidas, de nuevo, al Inpec, con el propósito de que sea la entidad la que realice las respectivas investigaciones. No obstante, algunas fueron archivadas.

Los casos

Nataly Rincón aseguró que actualmente hay 8 denuncias radicadas ante la Fiscalía desde el 2014, dos de acoso sexual y una de estas de abuso sexual presentadas en 2016 y 2022 respectivamente.

Las víctimas dicen estar “viviendo un infierno” y hacen un llamado para que las “reivindiquen como mujeres y respeten sus derechos”.

Por su parte, Enrique Castillo, aseguró en Sigue La W que se trataría de una campaña de desprestigio a “su buen nombre, honra y dignidad como persona”.

Manifestó que las acusaciones se dieron debido a que, al parecer, no accedió a cambiar de grupo de educación, “todo es un invento (…) soy una persona muy respetuosa de las relaciones humanas”.

“Todas son falacias y mentiras sin fundamentos, ninguna de las denuncias corresponde con la verdad”, puntualizó.