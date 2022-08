La inseguridad en Bogotá sigue en aumento: concejales alertan a la ciudadanía

Bogotá

La inseguridad en Bogotá continúa disparada en todo tipo de actos delincuenciales como homicidios, asesinatos, fleteos, hurtos, y más, sin embargo, la Alcaldía de Bogotá recalca que es el semestre con la cifra más baja de homicidios en 20 años.

Esta vez se conoció el caso de 4 personas asesinadas y encontradas en bolsas de basura en un vehículo en la Calle 222 con Autopista Norte de Bogotá, lo que alertó a las autoridades y a la ciudadanía.

En diálogo con Contrarreloj de W Radio, el concejal Juan Baena dijo que este no es un caso fortuito, pues desde el Concejo ya han denunciado el aumento de casos de homicidio y hurtos en la mitad de las localidades de la ciudad capitalina.

Según Baena, en Tunjuelito, “la cifra de homicidios aumentó en un 400%”, además, la mitad de las localidades presentan un aumento del 100% en este acto criminal.

De acuerdo a lo dicho por parte de la Alcaldía, el concejal Baena explicó que, “eso es como cuando uno hace una comparación donde uno señala que el salón de clases va bien porque a tres personas les va bien, yo estoy dando las cifras de la Secretaría de Seguridad y he encontrado que, en 10 de 20 localidades, las cifras de homicidios han aumentado”, haciendo referencia que el hecho de que en las otras 10 no haya sido tan grande el aumento, no quiere decir que la ciudad esté bien.

Por su parte, el concejal Julián Espinoza afirmó que el caso de los 4 asesinados “es un hecho aislado, esto del vehículo no había sucedido, no teníamos hechos recientes, no sabemos si fueron asesinados dentro de Bogotá (…) ya se hizo un llamado a la Fiscalía para que intensifiquen las investigaciones”.

En cuanto a cifras, dijo que según las cifras que él tiene, “este es el primer semestre en los últimos 20 años que tuvo la cifra más baja en homicidios”.

En respuesta a esto, Juan Baena dijo “es increíble decir que aparezcan 4 cuerpos en una bolsa como un tema aislado cuando durante todo el año van 27 cuerpos metidos en bolsas”.

“Es cómico que digan que venían de Chía para dejarlos en Bogotá sabiendo que ya había pasado, se vuelve cómplice”, concluyó.