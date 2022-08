Estudiantes de colegio en Bogotá denuncian falta de internet y amenazas a docentes

Bogotá

Los estudiantes de la institución distrital Paraíso Mirador, ubicado en Ciudad Bolívar, Bogotá, se tomaron las instalaciones del colegio para denunciar los problemas de conectividad y de inseguridad.

De acuerdo con el video publicado en redes sociales, los estudiantes aseguran que desde hace dos años no cuentan con internet, por lo que hacen un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el propósito de que, a través del Ministerio de Educación, les den una pronta solución.

En diálogo con Sigue La W, el docente Yesid González, quien actualmente hace parte del Sindicato de Profesores del colegio, se refirió a las problemáticas e hizo un llamado a las autoridades competentes para que pongan la lupa sobre este caso.

“Son 4 problemas fundamentales que estallaron y que los estudiantes dijeron ‘no más’, porque son peticiones viejas y no nuevas; en el mes de febrero se presentó un pliego ante la Dirección Local y nunca fue solucionado. Por ese motivo los estudiantes se encuentran dentro de la institución, durmieron en la institución y están esperando soluciones reales”, señaló González.

En cuanto al tema de la conectividad, explicó que el problema se dio a raíz del robo de unos cables de la institución que llevan directamente a los servidores. Además, aseguró que dichos cables solo los puede poner Codensa.

No obstante, señaló que la aseguradora Mafpre no ha llegado a un acuerdo con Codensa sobre las cotizaciones, “en este proceso llevamos dos años, es inconcebible que el 49 % de las acciones de Codensa, que son del Distrito, no hayan puesto prioridad en nuestros niños y niñas”.

El docente también se refirió a otra de las problemáticas que afrontan los estudiantes de la institución Paraíso Mirador, pues de acuerdo con lo denunciado, los jóvenes no cuentan con un patio para poder disponer de espacios al aire libre.

Por otro lado, reveló que, en varias ocasiones, los estudiantes han sido agredidos por personas externas al colegio y, además, al menos 7 profesores estarían amenazados.

“Estas vías de hecho de los estudiantes son resultado de la desesperación, el detonante de esta situación fue la agresión con arma blanca contra maestros y estudiantes que les tocó salir corriendo para que no los apuñalaran. Es una situación dramática (…) ellos están pidiendo que les garanticen la seguridad para poder estudiar”, manifestó.

A su vez, añadió: “lo que podemos encontrar en el Paraíso Mirador es un cúmulo de todas las falencias de la educación pública”.

Finalmente, señaló que la inseguridad que viven en la institución se debe a las estructuras criminales de la localidad, “alrededor de las escuelas encontramos estructuras criminales vinculadas al microtráfico, y utilizan a nuestros estudiantes y a nuestras escuelas como centros de expendio”.

Por su parte, la Secretaría de Educación, se refirió a la problemática a través de un comunicado asegurando que: “La Secretaría de Educación reitera su voluntad y disposición de diálogo, pero rechaza cualquier acción de hecho que afecte la dinámica escolar”, sin embargo, no han dado alguna solución.

Escuche la entrevista completa: