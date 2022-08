Pedí a Cepeda que no deje por fuera a la fuerza pública en la paz total: Uscátegui

Tras conocerse el anuncio del ministro de Defensa, Iván Velásquez, de suspender en el territorio nacional los bombardeos en zonas donde pueda haber menores de edad, varios sectores políticos se han pronunciado en contra de esta medida.

Sigue La W conversó con el senador Iván Cepeda y el representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, sobre las implicaciones que tiene este anuncio para combatir a los grupos criminales y a la vez respetar el Derecho Internacional Humanitario.

El representante Uscátegui se refirió a la petición que le ha hecho al sector político que representa Cepeda. Incluso dijo que pidió incluir a la fuerza pública en la propuesta de paz total del presidente Gustavo Petro.

“Me he acercado personalmente donde el senador Iván Cepeda y le he pedido que dentro de este esquema de paz total no nos deje por fuera a los integrantes de la fuerza pública. No entiendo cómo podemos tener a un exmilitante del M19 gobernando Colombia, pero al general Arias Cabrales, responsable del operativo que recuperó para bien el Palacio de Justicia, preso con una condena de 35 o 40 años, eso no me cabe en la cabeza”, aseguró Uscátegui.

El representante a la Cámara también agregó: “plantean acabar con los bombardeos y de pronto estamos salvando la vida de cientos de integrantes de la fuerza pública, pero pareciera que al sector del senador Cepeda eso poco le interesa”.

¿Qué opinan de suspender los bombardeos?

A propósito de la idea de suspender bombardeos, el senador Iván Cepeda recalcó la importancia de seguir los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario y proteger la vida de los menores de edad en estos golpes contra la criminalidad.

“Dudo que con esta medida se estimule lo que es una escalofriante realidad que ya tenemos, la única manera es terminar el conflicto armado. (…) Es posible prevenir estas situaciones, se pueden cometer errores y equivocaciones, pero hay manera de prevenir y respetar el principio de la distinción. Los menores de edad, si no participan en combates, no pueden ser considerados combatientes”, aseguró Cepeda.

Por su parte, el congresista Uscátegui criticó esta decisión: “lo único que falta es que se suspendan los procesos de extinción de dominio. No sé a quién le están haciendo el mandado, si los únicos que se benefician son los grupos criminales y ahora hay que aplaudir al ministro de Defensa”.

Sobre las críticas de la oposición, Cepeda indicó que como bancada de Gobierno se encargarán de buscar soluciones. “No vamos a denigrar a nuestros contradictores, lo que estamos viendo es lo que hemos recibido del gobierno anterior, el cuadro macabro que describen es lo que nos dejó el gobierno anterior”, precisó.

Finalmente, Uscátegui replicó: “si fuera narcotraficante, estaría feliz con estos anuncios, no me van a extraditar, no me van a bombardear y adicionalmente me están ofreciendo impunidad. Si a las Farc les dieron carro, casa, beca y hasta curules gratis en el Congreso, nadie va a entregar su fusil a algo distinto a lo que les dieron, les entregamos todo a cambio de nada”.

