Video: Conductor huyó tras atropellar a ciclista que le reclamó en Bogotá

Bogotá

Un lamentable caso se registró en el norte de Bogotá luego de la discusión entre un ciclista y el conductor de una camioneta de alta gama.

En las imágenes se ve cómo, tras la discusión, el conductor de la camioneta, a pesar de que el ciclista se pone en la parte de adelante del vehículo, decidió emprender la huida, así lo relató un testigo y quién grabó uno de los videos.

“El ciclista venía por toda la carrera 15, iba normal y empezó el del carro a cerrarlo. Venían discutiendo, tal vez el ciclista se le acercó mucho hasta que el tipo del carro lo empezó a mandar al separador contra la vía y todos los ciclistas que venían se armaron de ira para que respetara”, dijo.

“El ciclista se atravesó y le dijo que iba a llamar a la Policía: ‘hasta que no lleguen no me voy de aquí’. El tema es que cuando pasó eso, el hombre le tiró el carro encima, casi se lo lleva a él y a otro. Por fortuna le sacaron la llanta, pero el carro quedó destruido, empezaron a pegarle”, agregó Paola Gómez.

Finalmente, el conductor de la camioneta huyó del lugar generando un gran revuelo entre la comunidad y las redes sociales.