Fue una reacción de supervivencia: conductor que atropelló a ciclista en Bogotá

El jueves se conoció un video por parte de ‘Lo se todo’ en el que se ve como un conductor de camioneta atropella a un ciclista que está en frente suyo luego de haber tenido una discusión, según indican testigos.

El hecho que se generó en la carrera 15 de la ciudad de Bogotá, generó indignación para la mayoría de colombianos, pues se ve que el conductor aparte de haber atropellado al ciclista, quiso huir del sitio al ver que varias personas se acercaron en defensa del joven.

Aunque en el video no se pudo ver el momento exacto del atropello, se ve al biciusuario con el pie atrapado entre el pedal y el bomper del carro. mientras gritaba “tengo el pie atrapado aquí. No los voy a dejar escapar. ¡Delincuentes!”.

Sin embargo, el conductor, sin importarle lo ocurrido aceleró llevándose por delante al ciclista y emprendiendo la huida.

En diálogo con W Fin De Semana, Cristian Mauricio Chalarca, quien aprovechó para pedir perdón a los medios y a los ciclistas que fueron testigos de este hecho y explicó su versión del caso.

“Él me pega a mi en el bomper y monta un bochinche diciendo que era un ladrón y yo para cuidar mi vida, como me estaban golpeando me fui a la fuga”, dijo Chalarca.

Cristian Chalarca, que es un comerciante de Corabastos, afirmó que se dirigía a su casa con un monto de dinero importante, razón por la que se atemorizó al ver tanta gente cerca de él y decidió huir.

Posteriormente de su fuga, según el conductor “a la cuadra y media hicieron tres disparos al aire y todavía no habían Policías, fueron los mismos ciclistas”.

Asimismo, contó que a los minutos de llegar a su casa, llegaron los agentes de la Policía junto al ciclista implicado, quien aseguró que ni él, ni su bicicleta sufrieron daños, a lo que el agente de Policía aconsejó que cada uno se fuera en su vehículo tranquilamente.

Sin embargo, “me hicieron tres disparos, llegaron muchos ciclistas a mi casa a decir que yo estaba drogado pero eso no es así, solo me dio miedo y me di a la fuga”, aseguró.

Frente a esto, se ha generado indignación por parte de todos los ciudadanos de la capital, quienes aseguran que el acto pudo pasar a mayores. De este modo, Chalarca advirtió que fue ambos tuvieron culpa, pues “yo no aceleré de una, busque mi derecha lentamente y me fui saliendo, él hizo como el panorama de incitar a la gente, fue una reacción de supervivencia”.

Por último, volvió a pedir perdón siendo consciente de que su fuga no fue la manera de solucionar las cosas, diciendo que “llegaron medios de comunicación y yo no entendía, fue una reacción porque me pegaron, me tiraron piedras, me hicieron tres disparos al aire, mi pensamiento fue: es mi vida o acá me matan”, concluyó.