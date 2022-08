Escudos Azules y Primera Línea rechazan posible reunión con director de la Policía

Protestas en Cali. (Foto: Luis Robayo / AFP via Getty Images) / LUIS ROBAYO

Tras conocerse una posible reunión entre el Director de la Policía, el General Henry Sanabria e integrantes de Primera Línea, Escudos Azules y otros colectivos de jóvenes que participaron en las manifestaciones del Paro Nacional en Bogotá, W radio consultó a varias de estas personas quienes aseguraron por ahora no están dispuestos a sentarse a un diálogo con las autoridades.

“Si la policía es la que está generando ese diálogo, a nosotros no nos han contactado directamente y en lo que hemos visto mencionan paradójicamente a voceros y líderes de líneas que han sido invitados al diálogo sabiendo de antemano que la PL no tiene figuras representativas definidas, no es homogénea y es muy amplia como para pensar que hay un consenso sobre liderazgos o representaciones políticas, lo que sería un contrasentido. Nosotros entendemos la lógica con la que quieren proponer la reunión, el diálogo y que si hay personas que puedan y deban aportar desde el debate a la figura del desmonte pues quién mejor que las víctimas antagónicas de la brutalidad policial”, agregó uno de los integrantes de Escudos Azules.

Sin embargo agregan: “creemos que es un diálogo que nace a partir de unas ansias de hacer algo mediático y algo de show al querer posicionar a la policía como la que ahora está presta al diálogo y a algunos representantes con el deseo de figurar en el gobierno. Sería irresponsable de.nuestra parte salir a representar la lucha de todas las organizaciones y expresiones de resistencia que han luchado históricamente y abanderarnos de la voz para entrar a un diálogo en el cual nos sentimos que entramos con demasiadas perdidas y que se encamina a algo parecido a una impunidad y una limpieza de la institución que nos ha asesinado, desaparecido, violado y encarcelado”.

Según los jóvenes, debe haber unas mínimas garantías y muestras de voluntad real de cambio previo a cualquier diálogo abierto. “En cuanto a garantías nos referimos puntualmente a que no podemos sentarnos a dialogar ni siquiera a escuchar propuestas de una institución cuyos crímenes permanecen en la impunidad y en contraparte teniendo nosotros hermanos y hermanas muertas, desaparecidas, violadas y privadas de la libertad por la acción policial en conjunto con la Fiscalía.”

“El día que nos contacten directamente con el respeto que cualquier ser humano se merece para proponer el diálogo y mencionen una mínima voluntad para reparar a las víctimas, castigar y cesar la impunidad de los crímenes cometidos por agentes del Esmad y la fuerza pública y liberar a compañeros privados de la libertad.”

Entre tanto, otro joven consultado por W radio y quien es uno de los líderes de la Primera Línea es Usme dijo que “no queremos show, queremos un real cambio y que de verdad se sienten con nosotros con una voluntad clara de diálogo y de reformar, además de garantías de no repetición porque hasta ahora no les creemos.”

“Muchos de nuestros compañeros están presos injustamente, nos golpearon, nos hicieron de todo y ahora pretenden que con cámaras y show vamos a hacer como si nada hubiera pasado, debe haber insisto condiciones.”