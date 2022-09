Testigo respondió a la Alcaldía de Bogotá tras negar robo en la calle 85

Bogotá

A través de redes sociales se viralizó un video de otro caso de inseguridad en la calle 85 con carrera 8 en Bogotá, hecho que fue negado por la Alcaldía Mayor, argumentando que había sido hace un mes.

Sin embargo, en diálogo con W Fin de Semana, el joven que grabó el robo señaló que es falso lo dicho por el Distrito y relató cómo fueron los momentos de angustia que tuvieron que pasar en un semáforo ubicado en ese punto.

Según Nicolás Huertas, “lo que sucedió fue a las 3:45 de la tarde, eran tres sujetos en dos motocicletas. Ellos iban siguiendo a ese carro desde la Séptima, yo iba detrás de ellos, pero no me había dado cuenta que eran ladrones”.

“Ellos agarran la calle 85 y la moto que se ve más cerca del carro estaba un señor con un arma, él se baja, comete el hurto y luego se monta a la motocicleta que está más adelante, por eso supe que eran dos motocicletas”, relató.

En ese momento, agregó Huertas “llamé al 123, les avisé. Más adelante había unos policías a los que le comenté lo sucedido y fueron muy diligentes, se comunicaron con la central, ayudaron y hasta ahí todo bien”.

Asimismo, explicó que ese video solo se lo envió a un vigilante que estaba cerca, por lo que se sorprendió de que se volviera viral en redes sociales.

“Ese video yo no lo envié a nadie, solamente a un vigilante que me lo pidió. En la tarde me doy cuenta que es viral y, ¡oh sorpresa! Veo que la Secretaría de Seguridad dijo que eso sucedió hace un mes, ahí tomé la decisión de decirles que yo era el que había visto eso y no era así”, mencionó.

Por último, señaló que “la Secretaría en ningún momento se comunicó conmigo para preguntarme si yo era la víctima (…) Tengo miedo de lo que está pasando, es horrible y más cuando salen a decir que Bogotá es una de las ciudades más seguras de Colombia, es más absurdo”.