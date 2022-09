Funcionario de Nuevo México fue destituido por participar en asalto al Capitolio

Un responsable de condado del estado estadounidense de Nuevo México fue destituido este martes por haber participado en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, la primera vez en más de cien años que se inhabilita a un cargo público por participar en una “insurrección”.

La decisión de un juez federal del mismo estado convierte al acusado, Couy Griffin, en el primer funcionario en más de cien años en ser inhabilitado de acuerdo con una norma constitucional que impide a “insurgentes” ostentar cargos públicos.

El juez, Francis Mathew, consideró que el asalto al Capitolio, en el que cientos de simpatizantes del expresidente Donald Trump (2017-2021) irrumpieron en la sede del poder legislativo para tratar de detener la confirmación de la victoria electoral de Joe Biden, fue una “insurrección”.

Por tanto, Griffin, que participó en el asalto atravesando barricadas y animando a los participantes, fue considerado un insurgente e inhabilitado para ostentar cargos públicos.

La regla constitucional sobre los insurgentes, parte de la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense, fue ideada para castigar a los representantes confederados tras la Guerra Civil, y no se utilizaba en el país desde 1919, recoge The New York Times.

Sin embargo, varios activistas abogan por que se utilice la decimocuarta enmienda para inhabilitar al expresidente Trump y a varios de sus simpatizantes, y evitar así que puedan presentarse a la reelección.

La norma establece que “ninguna persona (...) que haya jurado apoyar la Constitución y después participado en una rebelión o insurrección contra la misma” podrá ostentar cargos públicos, civiles o militares en el país.