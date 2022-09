Profesor de fútbol Elvis Rojas Ariza aclara que no estuvo involucrado en ninguna red

Imagen de referencia. Foto: Getty Images / Photo and Co

Frente a la investigación que abrió la Federación Colombiana de Futbol sobre un presunto caso de abuso sexual, el presidente del Club Quilmes Cra FC, Elvis Rojas Ariza, aclara que se trata de un documento anónimo que busca afectar el buen nombre de él y su Club.

“Este proyecto lo trajeron otros profesores en el año 2020 y yo fui llamado al final del proyecto para entrenar el equipo, lo entrené una semana y la otra semana lo dirigí. No entiendo por qué el anónimo me está involucrando sin tener responsabilidad”, dijo.

Rojas aclara que en este proyecto participó su hermano de 22 años. “Yo nunca lo expondría a este tipo de actos tan incómodos y delicados, mi hermano es como si fuera mi hijo, es mi amigo, mi hermano, es muy importante para mí, ya que lo formé desde muy pequeño”, agregó.

Advierte que lo único que ha hecho es trabajar fuertemente por obtener su primer nivel de Técnico Profesional en fútbol, lleva cinco meses en España estudiando y visitando a su hermano.

“Las personas que envían este tipo de anónimos deberían hacerlo con nombre propio, investigar muy bien, ya que no puede ser posible que sigan involucrando personas que son rectas ante la sociedad y que están trabajando por formar una buena juventud y sociedad que le aporte positivamente a nuestra ciudad y nuestro país”, expresó.

Comunicado del profesor

“Personalmente no tengo nada que ver en estos hechos, muchas personas me distinguen y conocen un poco quién soy, sería incapaz de hacerle daño a otra persona y más a los jóvenes que son el futuro del país. Lo único que siempre he hecho es tratar de formarlos de una manera positiva, proyectarlos y enfocarlos en el fútbol.

No entiendo por qué las personas quieren dañar la imagen y prestigio de otras, sin tener argumentos y se escudan en un anónimo.

Pero la verdad tarde o temprano siempre se revelará.

Estoy muy pendiente de este tema y estaré presente ante los entes deportivos, el Gobierno, de comunicación, entre otros, para aclarar este tipo de hechos tan incómodos y delicados.”