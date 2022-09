La propuesta de reforma pensional de Petro: ¿qué cambiaría en el sistema?

A propósito de los primeros detalles que se han conocido de la propuesta de reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, Sigue La W dialogó con un experto sobre lo que se podría esperar de estos cambios en el régimen de pensiones en Colombia.

Andrés Felipe Izquierdo Aguilar, gerente de Integral Soluciones pensionarles, ISP, indicó que, aunque no se conoce un proyecto en concreto, hasta el momento se ha hablado de un régimen complementario en las pensiones.

¿Qué se conoce de la propuesta?

De acuerdo con Izquierdo, hasta el momento se ha hablado desde el Gobierno de una implementación de pilares para buscar una complementariedad en los regímenes privados y el público de pensiones.

“Lo que pretende el sistema de pilares es eliminar esa competencia que ha sido nefasta y complementar los regímenes pensionales, de manera tal que todos los colombianos contribuirían al mismo sistema. Una parte iría a Colpensiones y otra a los fondos privados”, explicó el gerente de ISP.

Aunque Petro no ha dicho cuál será el centro de esa reforma, se cree que los colombianos que coticen hasta 4 salarios mínimos deberán llevar ese aporte a Colpensiones. Por otro lado, quienes coticen por más de estos salarios mínimos, la proporción de los primeros iría a Colpensiones y después de eso, a los fondos privados, según el experto.

¿Qué podría cambiar con un modelo de pilares en las pensiones?

De acuerdo con el gerente de ISP, con la implementación de un modelo de pilares se podría liberar la “caja” del Gobierno para financiar los proyectos que ha propuesto.

“En los últimos años el Estado tienen que recurrir al pago de las pensiones de Colpensiones, si implementamos un modelo de pilares cambia el flujo de cotizaciones. Colpensiones tendría más caja para pagar sus pensiones y el Gobierno no tendría que inyectar $18 billones anuales y de ahí pretende financiar Petro los $500.000 en bonos para adultos mayores”, agregó.

¿Habría riesgos en el sistema pensional?

En la discusión de una reforma pensional también surgen dudas sobre lo que pasaría con el dinero del ahorro pensional, que serían cerca de $300 billones.

“Aquí no hay ninguna expropiación ni confiscación, no quiero entrar a especular mucho, pero si implementamos un modelo de pilares tal como lo propone el Gobierno de Petro y ese primer pilar que administraría Colpensiones es el que integraría las personas que coticen hasta 4 salarios, esas personas que cotizan entre 1 y 4 salarios y están en el privado y se trasladarían a Colpensiones, tendrían que llevarse su ahorro”, contó.

Para Izquierdo, la idea es que el ahorro “se quede quieto”. Además, hasta el momento se sabe que no se eliminaría la prima media ni el ahorro individual.

En cuanto a lo que ocurrió en Argentina, indicó que ese “espejo” podría servir para no copiar modelos que no se ajustan a la realidad del sistema pensional en Colombia.

“El espejo de Argentina nos debe servir para no copiar malos modelos. Colombia importa modelos, pero no los adapta a su realidad y si implementamos un modelo de pilares y complementamos los regímenes, eso no es una mala idea”, puntualizó.

A continuación, reviva la entrevista completa con el experto.