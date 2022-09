Condenan a empresario que construyó mansión en área protegida de Rosales, en Bogotá

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó al empresario Carlos Augusto Quintero Patiño por talar los árboles de un predio que había adquirido, de manera irregular, en una reserva natural en el norte de Bogotá, para construir una mansión en el exclusivo sector de Los Rosales.

Pese a que era una reserva protegida y bosque nativo, el empresario decidió construir su casa e invadir el cuerpo de agua en área catalogada como reserva forestal, afectando así los recursos hídricos, suelo, vegetación, fauna y paisaje físico.

Para el tribunal, este hombre no contaba con un permiso de las autoridades ambientales o urbanísticas para construir.

“(…) Actuó con consciencia de la ilicitud de su conducta, principalmente porque desde el momento de adquirir el bien sabía que por estar en una reserva no podía realizar obras a su libre albedrío (…) Es más, pese a que se hizo un sellamiento apenas transcurrido un mes de haber comprado la casa, por no contar con los permisos respectivos, decidió continuar con la ejecución, desplegando un comportamiento constitutivo de una infracción, a la ley penal y, no obstante, ese conocimiento se repite, dirigió su actuar a la realización y consumación de los ilícitos, lo que permite concluir que obró con dolo”. Señala el Tribunal.

La alta corporación revocó el fallo que lo había absuelto y le ordenó a pagar una condena de 91 meses y 8 días de prisión.