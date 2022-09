Es otra burla de las Farc: Jhon Frank Pinchao sobre reparación con cartas y libros

En entrevista con Contrarreloj de W Radio, el subteniente de la Policía (r) Jhon Frank Pinchao y la directora de la fundación Funvides, Olga Esperanza Rojas (esposa del sargento José Vicente Rojas secuestrado y desaparecido por las Farc), se refirieron a la propuesta de reparación del antiguo secretariado a las víctimas de secuestro, compuesta entre otras cosas por libros de memoria, audiolibros y cartas a las víctimas.

Olga Esperanza criticó duramente la propuesta señalando que no se compadece con el daño que sufrieron las víctimas y sus familiares, además, que no fue construida en conjunto con los afectados por el accionar de las Farc.

“Mucho malgenio, dolor realmente, porque las Farc se burlan de las víctimas, para poder reparar a las víctimas se debe tener un diálogo, no lo que ellos digan ni lo que impongan. Y que tengan en cuenta que no es sólo reparar sino entregar a todos los desaparecidos (...) que pregunten cómo queremos ser reparados, no como ellos quieran” indicó Rojas.

Por su parte, Jhon Frank Pinchao criticó la oferta de las Farc, indicando que genera una nueva victimización y una burla para las víctimas. Esperando, según su posición, que el hecho de que la posición política no se restrinja no es aceptable.

“Ya estamos acostumbrados a estas propuestas audaces de las Farc, es una burla a las víctimas y es una burla al país, proponen unos audiolibros y unas memorias al acomodo de ellos como la presentó el padre de Roux que no sé desde cuando la iglesia se volvió comunista” indicó.

Pinchao señaló además que a su juicio debe haber penas efectivas de restricción a la libertad sobre los exintegrantes del secretariado, mientras que Olga Esperanza Rojas señaló que es primordial que entreguen a todos los desaparecidos “ellos saben dónde los tienen”. Y, en adición, pidió que antes de proponer cosas, escuchen a las víctimas.