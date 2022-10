Lloremos por los dos ojos: Uscátegui por contrainforme del CD sobre el conflicto

El Centro Democrático presentó un informe alternativo al de la Comisión de la Verdad llamado ‘¿Cuál verdad?’ durante la segunda Cumbre de Patriotas. En este informe, el expresidente Álvaro Uribe dijo que los falsos positivos “parecieron una estrategia para deshonrar la Seguridad Democrática y afectar a un gobierno que había conquistado el cariño popular”.

En entrevista con Sigue La W, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Jaime Uscátegui señaló que “presentar a los policías y a los militares como los victimarios y los responsables de la violencia en Colombia es un primer desacierto de la Comisión de la Verdad”. Agregando que es necesario que también se hable de la Farc – política y no solamente de la parapolítica.

“Nosotros nos encontramos un desequilibrio muy grande de lo que fueron las conclusiones de la Comisión de la Verdad. El padre Francisco de Roux ha salido públicamente a decir que los falsos positivos no fueron una política de Estado en Colombia y aplaudimos esa afirmación porque es cierta”, dijo el representante.

Asimismo, resaltó su idea de que “este informe debía ser un bálsamo para curar las heridas de la guerra y no gasolina para la hoguera ya sabiendo que estamos de por sí muy polarizados”.

No obstante, Uscátegui dejó claro que rechaza los falsos positivos y la parapolítica. “Yo condeno esos hechos, esa cifra de 6.402 presuntas víctimas de falsos positivos es cierta y hay que ver cómo se logra sancionar y esclarecer eso, pero nuestra invitación es que la Comisión de la Verdad y el país entero aprenda a llorar por los dos ojos”.

Según el representante, la Comisión de la Verdad “habla de las 6.402 presuntas víctimas de los falsos positivos, pero no habla de las 468.000 víctimas de miembros de la Fuerza Pública que han sido víctimas de todo tipo de violencias en este país”.

Asimismo, el integrante del Centro Democrático ratificó que el partido está pidiendo “equilibrio en la información, en la narrativa y en los resultados”.

“Nosotros estamos haciendo este esfuerzo enorme con una enorme desventaja, porque no tenemos los miles de millones que tuvo la Comisión de la Verdad para escribir su informe, ni los abogados, ni los investigadores, sino que nos toca a punta de estas personalidades que quisieron dejar un testimonio histórico en este informe alternativo”, puntualizó.

¿Cuántas personas fueron entrevistadas para el informe del Centro Democrático?

Sobre este punto, el representante expresó que este no fue un trabajo exhaustivo como el de la Comisión de la Verdad porque no tuvo “los 100 mil millones de pesos anuales que tuvo la Comisión para hacer su labor. Es un ejercicio desigual, pero estamos poniendo nuestro grano de arena para que se conozcan esas otras aristas de la guerra en Colombia que no fueron consideras por la Comisión”.

Por último, enfatizó que este no es un artículo de opinión.

Escuche la entrevista completa a continuación: