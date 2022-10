Gobierno tomará medias radicales si empresas no reducen tarifas de energía

Desde Cartagena, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que el Gobierno Nacional tomará medidas radicales si las empresas generadoras y prestadoras de energía no presentan una propuesta de reducción significativa en las tarifas del servicio en el país, especialmente en el Caribe colombiano.

Vélez detalló que el 7 de octubre próximo es la fecha límite para que se haga esa oferta por parte de las empresas de energía.

“Hemos invitado a las empresas, las hemos convocado, les estamos pidiendo que se tomen esto en serio, porque es una crisis ciudadana de verdad. Sí de aquí al viernes que es el periodo que hemos concedido de buena voluntad para esta renegociación no hay un aporte significativo por parte de las empresas tendremos que tomar unas medidas más radicales”, sentenció Vélez.

La funcionaria habló tras un encuentro con el Frente Amplio de Usuarios del Caribe que se llevó a cabo en la capital de Bolívar. En esa reunión, los usuarios propusieron revisar y bajar el concepto que se paga por perdidas, que representa un 23% del cobro de facturas en el Caribe.

Con ese cobro, las empresas de energía compensan lo que pierden por la energía que roban en algunos sectores.

Inconformismo

Tras la reunión con Vélez, los integrantes del Frente Amplio de Usuarios expresaron su insatisfacción, ya que en todo este tiempo las empresas no han mostrado una voluntad real de reducir las tarifas en el porcentaje que se requiere.

“Nosotros creemos que no habrá ningún acuerdo porque la señora ministra no se comprometió a derogar el régimen especial tarifario de la región Caribe, y mientras esto no ocurra las tarifas seguirán por las nubes y las medidas no pasarán de ser pañitos de agua tibia”, explicó Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe.