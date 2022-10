Caso Nancy González: ¿su exempleado contará lo que sabe en Estados Unidos?

En El Reporte Coronell de La W conversó con John Camilo Aguilar Jaramillo, quien es ingeniero industrial y fue empleado de la empresa de la mundialmente reconocida diseñadora Nancy González, próximo a ser extraditado a Estados Unidos como ella.

Aguilar fue empleado de la diseñadora en dos etapas de la vida. Primero en el año 2015, cuando tenía 25 años, fue contratado como auxiliar de comercio exterior. Posteriormente, se retiró de la compañía después de un año y volvió en 2017 a ocupar el cargo de coordinador de exportaciones, donde estuvo hasta 2019.

El ingeniero es señalado de realizar las maniobras comerciales para garantizar la salida de los artículos de Colombia.

Acerca de los viajes, para los que González pagaba un tiquete de avión y 600 dólares en efectivo a pasajeros que llevaran carteras suyas a Estados Unidos, Aguilar afirmó que, en su momento, confió en que “este no era un proceso prohibido”.

“(El viaje) era una posibilidad para que mis familiares conocieran Estados Unidos gratis. Yo no iba a ganar nada con esto, no gané nada. Nunca hice parte de esa operación mal hecha, siempre me encargué de la parte legal”, se defendió el ingeniero.

Sobre su pedido de extradición a los Estados Unidos, Aguilar afirmó: “Si tengo que ir a Estados Unidos, estoy dispuesto a contar todo lo que pasó”.

El caso de Nancy González

El viernes 8 de julio la diseñadora Nancy González fue capturada junto con dos empleados suyos: Diego Mauricio Rodríguez y John Camilo Aguilar.

La investigación de Estados Unidos dice que entre el 4 de febrero de 2016 y el 4 de abril de 2019, junto con dos empleados de la compañía de Nancy González y otras personas, entró de contrabando a Estados Unidos cerca de cien carteras sin tramitar y pagar un certificado llamado Cites, una sigla que significa Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Una certificación costosa y a veces demorada, pero legalmente necesaria.

Todo indica que el contrabando empezó para cumplir con el plazo de entrega de unas muestras para la semana de la moda de Nueva York, pero después siguió y después se fue volviendo costumbre para evadir la consecución del certificado.

Las autoridades americanas no creen que las pieles fueran de animales cazados, seguían siendo los de zoocriadero, pero ella evadía los tributos que debía cubrir con el certificado CITES.

De acuerdo con el documento de acusación, Nancy González pagaba el tiquete de avión y 600 dólares en efectivo a pasajeros que llevaran carteras suyas a Estados Unidos. Ella misma instruyó a algunos de esos contactos para que respondieran que las carteras eran de uso personal o regalos para familiares.

El delito presuntamente empezó con tres o cuatro carteras, pero fue creciendo a medida que se tomaban confianza. En marzo 13 de 2019, una persona llamada Paola Soto, al mando de un grupo de 4, introdujo 28 carteras de contrabando en un vuelo de American Airlines que voló de Cali a Miami.