Concha Buika regresa a Colombia: “me gusta la música que cuenta la verdad”

La cantante española Concha Buika pasó por los micrófonos de Contrarreloj de W Radio para hablar sobre sus nuevos proyectos musicales y la gran gira que está realizando por varios países del mundo, entre estos Colombia.

Concha Buika, galardonada con un premio Grammy Latino, regresa a nuestro país con sus mejores éxitos llenos de ritmos diferentes, historias y como dice la artista, “música para contar la verdad”.

“Estamos trabajando en el próximo proyecto para lanzarlo el año que viene. Entonces se me ocurrió que realmente merecíamos hacer una gira de despedida por los 15 años de temas maravillosos y estamos muy contentos con esta gira”, explicó la cantante.

De igual forma, se refirió a los diferentes ritmos en los que ha experimentado en su música: “Me gustan los ritmos en los que puedo contar una verdad. Me gusta toda la música, siento que puedo flotar sobre cualquier ritmo”.

En cuanto a las colaboraciones que ha realizado con artistas en español, inglés, portugués, iraní́ y armenio, señaló la importancia de llegar a un acuerdo, “nosotros con la música conseguimos ese milagro. En el teatro hay personas de todos los credos, religiones y razas y se ponen de acuerdo para disfrutar de la música todos juntos”.

En ese sentido, ‘La voz de la libertad’ (como es conocida) señaló que no pertenece a ningún lugar, “llevo tantos años de gira que no sé ni dónde vivo, soy una hoja al viento. Mi música nace realmente del milagro de que estamos aquí, de que un día me desapareció la necesidad de sentirme de ningún sitio en especial. Soy de todas partes y de ninguna”.

Concha, quien se ha caracterizado por tener una voz sensual, dulce e imperiosa se presentará el próximo 12 de octubre en el Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, y el 13 de octubre en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez en Medellín.

Escuche la entrevista completa: