Polo Polo demandará por ataques racistas en su contra: “muchos petristas pagarán”

Según indicó en su cuenta de Twitter, las acciones y demandas ya tendrían transito en la FiscalÍa General de la Nación.

“El día de ayer inicié acciones legales en Fiscalía contra todos los ataques racistas hacia mi persona y también tomé acciones con respecto a las últimas amenazas de muerte. Esto es diciendo y haciendo muchos ‘pretristas’ racistas pagarán, NO conciliaré”, sentenció el representante.

El día de ayer inicié acciones legales en fiscalía contra todos los ataques racistas hacia mi persona y también tomé acciones con respecto a las últimas amenazas de muerte. Esto es diciendo y haciendo 💪🏾muchos petristas racistas pagarán, NO conciliare! 👊🏾 — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) October 12, 2022

Recordemos que con 35.253 votos, Miguel Polo Polo se quedó con la curul de la Circunscripción Especial afro en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, su elección desató polémica ante los reclamos de algunas comunidades por su llegada al Congreso.

Desde su llegada al Capitolio, Polo Polo ha recibido diferentes demandas que buscan que su curul sea removida.

El congresista también se pronunció al respecto y envío un mensaje a sus detractores.

“Quedarán viendo un chispero. Me tendrán en la oposición 4 años”, afirmó.

A quienes demandaron mi curul utilizando el decreto 1640, quedarán viendo un chispero: ya el Consejo de Estado dijo q ese decreto no toca las curules Afro, es una reglamentación para los espacios de participación como consultivas de alto nivel. Me tendrán en la oposición 4 años😙 — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) October 12, 2022

¿Qué dice sobre las comunidades afro?

Según contó Miguel Polo Polo, ha venido trabajando con el concejal Fernando Ríos del Magdalena desde el 2018.

De acuerdo con los requisitos para ser representante de las comunidades afro, el aspirante debe ser miembro de la comunidad y ser avalado previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio de Interior.

“Yo no he matado, no he secuestrado, no compro votos, cumplo con todos los requisitos. No veo ese mismo talante contra candidatos que son cuestionables”, indicó Miguel Polo Polo.

A propósito de su trabajo con las comunidades, indicó que ha realizado trabajo social que expone en sus redes. “El tema afro, todos tenemos afro, para mí es importante mostrar que en Colombia todos son iguales, no debe haber distinción por razas, merecemos el mismo trato ante la ley”, dijo.