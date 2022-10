“No podemos legitimar la violencia”: alcaldesa de Bogotá sobre la Primera Línea

Bogotá

En el marco de la entrega del colegio Abel Rodríguez Céspedes, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, criticó la liberación de los indígenas Embera que fueron capturados el pasado miércoles 19 de octubre durante los disturbios que se presentaron en el centro de la ciudad y también la liberación de los tres capturados el día de ayer después del ataque con piedras al vehículo oficial del director Nacional de la Policía, Henry Sanabria.

“No vamos a retroceder. El diálogo debe ser siempre un mecanismo para concertar con quienes no usan la violencia, no para legitimar a los que la usan. Es difícil sostener una democracia cuando los ciudadanos pueden grabar como se agrede a los gestores de convivencia y a la policía, pero quienes lo hacen quedan libres e impunes”, dijo la mandataria refiriéndose a Carlos Andrés Murillo y Guillermo Naticay, los dos indígenas Embera que fueron liberados el viernes en la noche tras la negativa de la Fiscalía de solicitar una medida de aseguramiento preventivo al considerar que los sujetos no significan un peligro para la sociedad.

La alcaldesa también rechazó los disturbios del domingo 23 de octubre y criticó fuertemente que hayan obligado a los ciudadanos del sector a tener que caminar para llegar a sus casas.

“Otra vez vemos cómo se agrede a los ciudadanos alrededor del Portal de la Américas, al transporte público, a la tranquilidad de los ciudadanos y los responsables quedan libres e impunes. Las familias de nuestra ciudad, sea alrededor del Portal de las Américas o en Mártires, en el centro, se merecen llevar una vida tranquila. Se merecen llegar a su casa un domingo en el transporte público”, manifestó.