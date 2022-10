¿Cuáles son los productos más robados en los supermercados de Colombia?

En la más reciente edición de Góndola, el evento más representativo del retail latinoamericano, llevado a cabo en Cartagena, Fenalco expuso los resultados del Censo Nacional de mermas realizado por la firma internacional We Team con el apoyo de Sensomatic. En este, se habló de los robos a supermercados y la pérdida de millones de pesos por esto, tanto de empleados como de clientes.

El informe presenta las cifras completas del año 2021 y señala que los supermercados arrojaron perdidas por más de 122 mil millones de pesos por robo, sin contar con el incremento de la merma operativa en su totalidad.

En el periodo entre enero y diciembre de 2021 se registraron 34.150 casos de robo en grandes superficies, un incremento del 6% frente al 2020.

Este aumento, según el informe de Mermas, como consecuencia en gran medida a una mayor apertura al público luego de las restricciones por cuenta del Covid-19.

Según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, “durante el año anterior el 20% de la merma en almacenes y supermercados del país obedeció a la modalidad de robo. Unos 35 mil millones corresponde a robos cometidos por empleados y 87 mil millones a robo externo”.

Los productos mas hurtados en supermercados del país

Atún y enlatados

Gaseosas

Licores

Productos cárnicos

Granos, (lentejas, arroz, frijol)

Cuchillas de afeitar

Galletas

Carros Hot Wheels

Leche

Artículos de aseo personal

Además, el informe de Fenalco advierte que entre las modalidades de robo interno se destacan: mercancía camuflada en ropa o maletines, otras no detectadas; cajeros (mercancía que sale, pero no se factura); complicidad externa; consumo de alimentos en la tienda; mercancía que no entra, pero se factura; ponerse ropa del almacén; Cambio de códigos