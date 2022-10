¿Cómo saber si he sido restringido por alguien en Instagram?

Ilustración Instagram (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images

La opción ‘Restringir a un usuario’ en Instagram, ciertamente menos radical que la del bloqueo, le permite limitar la posibilidad de interacción con una persona específica en esta red social.

Esto significa que, a pesar de que la persona restringida puede seguir viendo sus historias y publicaciones –a diferencia del bloqueo, que sí los cancela por completo–, sus reacciones a estos contenidos se reducirán.

Activar la opción ‘Restringir a un usuario’ permite que la otra persona no podrá ver cuándo está usted en línea o si ha leído sus mensajes, y solo ellos podrán ver los nuevos comentarios que dejen en su publicación. También podrá aprobar su comentario para que otros puedan verlo.

Entonces, si usted fue restringido por alguien y, por ejemplo, quiere comentar una publicación, puede hacerlo, pero estos comentarios no serán visibles para los demás a menos que el dueño los apruebe.

¿Cómo saber si alguien me ha restringido en Instagram?

Existen algunas señales que pueden sugerir que una persona lo ha restringido a usted en Instagram:

Otras cuentas pueden comprobar si los comentarios han sido restringidos. Si usted ha comentado en una publicación, pero su comentario no aparece para otras cuentas, es probable que la que hizo el comentario esté restringida. Si usted está restringido, los mensajes directos aparecerán en una carpeta de solicitud de mensajes en lugar de en un chat normal. Por eso, la persona no será notificada de ningún mensaje nuevo y tendrá que aprobarlos manualmente para responder. Usted tampoco recibirá una notificación de visto cuando el usuario lea su mensaje. Puede intentar verificar el estado de actividad de la persona que sospecha que lo ha restringido. Por eso, antes de que pueda hacerlo, asegúrese de tener habilitada la opción para mostrar el estado de actividad en Instagram.

Pero hay un detalle sobre el último punto: este método no es infalible porque muchas personas desactivan su actividad, así que no verla no necesariamente significa que lo hayan restringido.

¿Cómo restringir a alguien en Instagram?

Si quiere restringir a alguien en la plataforma Instagram, debe seguir los siguientes pasos:

Vaya al perfil del usuario que quiere restringir. Seleccione los tres puntos que se encuentran en la esquina superior derecha. Saldrá un menú donde podrá seleccionar la opción de restringir.

Al hacerlo, saldrá un mensaje avisando que ahora solo usted podrá ver los nuevos comentarios que haga en nuestras publicaciones y su chat estará en la solicitud de mensajes.

Si más adelante se arrepiente de la acción y desea revertirla, solamente debe seguir los mismos pasos de antes: solamente, en vez de “restringir”, le saldrá la opción “cancelar restricción”.