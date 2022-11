Reforma Tributaria: ¿Qué impuestos pagarán el pan y otros alimentos?

Este 1 de noviembre estuvieron en el programa Sigue La W Andrea González Cárdenas, presidenta ejecutiva de Asoleche; Marcela Morales, directora ejecutiva de Adepan; y Diana Guarnizo, directora del área de Justicia Económica en Dejusticia, en donde hablaron de todo lo relacionado al gravamen de estos alimentos como el pan y los lácteos dentro de la reforma tributaria.

La ponencia de la reforma tributaria que se someterá a segundo debate en el Congreso de la República para su aprobación definitiva ya está lista.

Dentro de las modificaciones se destaca la nueva lista de alimentos ultraprocesados que quedarán sujetos al pago de un impuesto adicional, con el fin de disminuir el consumo de los mismos y evitar afectaciones a la salud de los colombianos.

Así las cosas, los productos lácteos entrarían en esa nueva lista y, para el sector, esta situación es preocupante. Andrea González Cárdenas, presidenta ejecutiva de Asoleche, dijo que “estamos preocupados desde el inicio con la reforma tributaria por la propuesta de gravar productos lácteos, ya que imponer un gravamen a un producto que hace parte de la mesa de los colombianos incitaría a una mayor inseguridad alimentaria y a un déficit alimentario”.

Por la misma línea hizo referencia a los productos lácteos que tendrían un mayor impuesto diciendo que “hay que dividir la discusión en dos partes: bebidas y alimentos. La partida 0403 quedaría gravada y estaríamos afectando productos como yogures o avenas que hacen parte de la canasta familiar de los colombianos. Con respecto a los alimentos quedaría gravada la partida 04049000 y esa tiene que ver con los quesos” explicó González Cárdenas.

Además, la presidenta ejecutiva de Asoleche habló sobre el hecho de que son en general productos lácteos los que serían gravados, “yo no quisiera mencionar en particular este alimento u este otro, yo lo que diría es cuánto calcio y proteína dejarían de consumir los colombianos”.

Los productos que se incluyen dentro de esa lista de ultraprocesados es porque tienen componentes que impactan la salud de los colombianos, pero para Andrea González Cárdenas no se analiza el panorama completo. Los incluyen porque “solo están valorando un componente que hace parte de un alimento que es completo, se esta desconociendo la composición nutricional, olvidando la otra cara de la moneda: cuánta proteína y valor alimentario tiene el producto”. dijo.

Finalmente cerró su intervención diciendo que esta modificación en la reforma tributaria “es un problema amplio porque son productos que se venden todos los días, el gravamen se transfiere al consumidor y el consumidor dirá que ya no puede tomar leche, entonces consumirá otro tipo de alimentos” dijo.

Pero los productos lácteos no son solamente los que están en esta lista de ultraprocesados, el pan también es uno de ellos. Aclarando que el director de la Dian, Luis Carlos Reyes dijo que este gravamen solo afectaría a las panaderías que reciban ingresos de más de $380 millones de pesos anuales.

Con respecto a esto Marcela Morales, directora ejecutiva de Adepan expresó que este gravamen “nos preocupa mucho porque varios negocios en Colombia de panificación venden más de esos $380 millones de pesos anuales y en una panadería no solo se vende pan, sino otros productos suplementarios, entonces un grupo importante de estos negocios entraría y se afectaría también la capacidad del consumidor”.

También, hizo un análisis sobre los precios actuales del pan en donde calificó de “ilusión” la oportunidad de encontrar este producto a un precio de $200 o $400 pesos.

Por la misma línea dijo qué “el precio estándar del pan actualmente es de $500 pesos y ese sería el que quede gravado. Tendría un aumento del 10 % a partir del 01 de enero de 2023, en 2024 sería del 15 % y en 2025 ya estaría en un 20%”.

Finalmente con respecto a unas declaraciones del presidente Gustavo Petro en relación al gravamen del pan en donde dijo que “al dueño del medio es al que se le van a cobrar los impuestos, no al pueblo” y que no era solo cuestión de la reforma tributaria el alza de precios, sino del costo de la materia prima, la directora de Adepan enfatizó que “son dos cosas distintas. En este contexto el pan sí ha venido asumiendo las alzas de las materias primas pero el impuesto es un alza adicional, y eso es lo que creemos de que no es el momento adecuado para hacerlo”.

Posterior a eso, Diana Guarnizo, directora del área de Justicia Económica en Dejusticia hizo un análisis de esta ponencia en materia de impuestos saludables enfatizando en las bebidas ultraprocesadas.

“La idea de estas propuestas es reducir la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles por medio de desincentivar una conducta que contribuye a la obesidad”, dijo la directora.

Por otro lado resaltó el comportamiento del consumidor con estas bebidas cuando se les aumenta el precio. “Lo que ha sucedido es que las personas en lugar de comprar bebidas altas en azúcar, han transitado a bebidas más saludables como el agua en botella y la industria por ende comienza a generar un portafolio más saludable de estos productos”.

Así las cosas la directora Diana Guarnizo cerró resaltando que “los impactos en salud de las bebidas ultraprocesadas son bastante graves y evidentes. Si hay un producto al que se quiera llegar a gravar, que sea este”, sentenció.

Mañana tendrá lugar el inicio del segundo debate en donde se sabrá si la ponencia finalmente será aprobada o tendrá más modificaciones.