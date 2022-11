Concierto de Harry Styles en Bogotá será en el Coliseo Live: así será la ubicación

Por medio de un comunicado oficial de Ocesa Colombia, anunciaron que el concierto de Harry Styles en Bogotá, el próximo 27 de noviembre, se realizará en el Coliseo Live.

La polémica se formó debido a la ubicación que se había elegido para este show, el parqueadero de Salitre Mágico, tras los problemas logísticos y las quejas de los usuarios que se presentaron tras el concierto de Dua Lipa.

Ocesa inició la búsqueda de un nuevo escenario teniendo como opción el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, situación que fue negada por la Dimayor debido a encuentros deportivos importantes.

De este modo, se accedió a investigar la posibilidad de hacerlo en la Universidad Nacional, ubicación rechazada rápidamente.

Y es que lo que se había dicho es que el Coliseo Live no era lo suficientemente grande porque se habrían vendido una cantidad de boletas. Sin embargo, el comunicado publicado en el Twitter de la compañía indica que, “las ubicaciones de las entradas del Parque Salitre Mágico serán reubicadas en Coliseo Live y los actuales poseedores de entradas recibirán detalles actualizados por correo electrónico a través de Tuboleta. Más información en http://tuboleta.com”.

Lo que quiere decir que las boletas que los fanáticos habían comprado para Salitre Mágico serán para la misma localidad en el Coliseo Live y, dependiendo de la misma, será reubicados en las diferentes zonas del nuevo escenario.

Por su parte, Tu Boleta confirmó que los que tengan entradas Platino serán reubicados en la sección Platino del Coliseo Live. “Esta sección seguirá siendo de admisión general de pie, según el orden de llegada”.

Los fans que actualmente tienen entradas generales en la parte trasera de la explanada del Parque Salitre Mágico serán reubicados en asientos de Gradería numerada en el Coliseo Live, un recinto mas íntimo y bajo techo.

Sin embargo, Tu Boleta informó que los compradores que no están de acuerdo con el cambio y deseen solicitar la devolución de su dinero, podrán hacerlo diligenciando este formulario a partir de hoy y máximo hasta el 25 de noviembre de 2022, de no hacerlo en este plazo, no se admitirá ninguna reclamación.