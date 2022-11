Votación reforma tributaria: ¿hubo conflicto de intereses de algunos congresistas?

Alejandro Ocampo, representante a la cámara Pacto Histórico, dialogó con Contrarreloj de W Radio sobre las presuntas donaciones de empresas de bebidas azucaras a algunos congresistas, razón por las que, según expresa, les hace tener conflicto de intereses a la hora de la votación de la reforma tributaria.

“La reforma tiene más de 80 artículos, algunos decían que tenían impedimentos. Creo que tenemos que seguir avanzando para que los colombianos sepan quienes los representan. Hay un desbalance en la sociedad colombiana porque los poderosos siguen interfiriendo, un hecho que desnivela la balanza”, señaló.

Asimismo, Ocampo explicó si es ilegal que un congresista, al momento de votar un proyecto, tenga conflicto de intereses.

“Hoy no es legal que se tenga un interés de conflicto. No está bien. Si hay un debate sobre las bebidas azucaradas ellos no van a defender a los niños, sino los acuerdos que han adquirido con empresas”, comentó.

“A mí sí me parece mal hecho, por eso dos o tres representantes salieron antes de mi intervención. Bajo los ojos de cualquier persona eso no está bien”, agregó.

De igual forma, aseguró que a pesar de que la ley es clara contra ese tipo de situaciones éticas, comentó: “no podemos tener conflictos de intereses. Todos los congresistas debemos decir qué intereses tenemos en el desarrollo de distintas leyes”.

Finalmente, habló sobre los cuestionamientos que ha recibido el senador Gustavo Bolívar, remarcando que la ética no debe ser para todos los colombianos, en especial congresistas sin importar de qué movimiento o partido sean.

“La pulcritud y la ética política es una tarea de la izquierda y derecha, de toda la sociedad. Eso no se valora para el que es rico o pobre. En el caso de Bolívar se tiene que analizar si se gravó con impuestos”, indicó.