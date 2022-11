Habrá proyectos mineros no rentables: Fedesarrollo sobre impacto de la tributaria

La Plenaria del Senado ya aprobó la reforma tributaria y uno de los puntos más polémicos tiene que ver con el futuro de los proyectos mineros y energéticos en el país con esta reforma impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Uno de los puntos que se aprobó fue la no deducibilidad de regalías en el sector de los hidrocarburos. Sin embargo, las compañías del sector habían manifestado que no tener ese beneficio provocaría una “inviabilidad” en algunos proyectos.

Luis Fernando Mejía, el director de Fedesarrollo, se refirió en Contrarreloj sobre los impactos que tendrá la reforma tributaria para los colombianos. De acuerdo con el experto, uno de los temas más preocupantes es el futuro del sector minero y energético.

“Donde tenemos una diferencia muy grande con el Gobierno es el en el sector minero energético”, expresó Mejía.

Sobre el futuro de los proyectos de este sector económico, explicó: “con la no deducibilidad de regalías y el aumento de los dividendos al 20% no me cabe duda de que habrá una cantidad de proyectos que van a dejar de ser rentables y habrá un efecto negativo”.

De acuerdo con el director de Fedesarrollo, el punto de la discusión debería centrarse en la importancia de las regalías en el país.

“El fondo de la discusión es que las regalías es básicamente una contraprestación que se hace al Estado por la explotación de un recurso natural no renovable. Como tal, las regalías no son un ingreso para el sector, son una contraprestación para el Estado y técnicamente no tiene ningún sentido que no se permita que las empresas puedan reducir las regalías”, explicó Mejía.

Finalmente indicó que con esta medida en la reforma tributaria se estaría “llegando a una doble tributación”, por lo que desde Fedesarrollo lanzaron una preocupación por el impacto en el sector minero y energético.

En el encabezado escuche esta entrevista completa con el director de Fedesarrollo.