Ágatha Ruiz de la Prada: “mi mayor ilusión es la democratización de la moda”

La reconocida diseñadora de moda, Ágatha Ruiz de la Prada, pasó por los micrófonos de Contrarreloj para contar detalles de su primer desfile, su carrera en la industria de la moda y su amor por Colombia.

Ágatha Ruiz de la Prada es también es una de las diseñadoras más influyentes en la creación artística desde la década de los 80. Además, su estilo ha seducido a celebridades de todos los ámbitos.

De acuerdo con Ruiz de la Prada, su primer desfile en 1981 fue inolvidable y desde entonces no ha parado de trabajar en esta industria.

“Ese primer desfile fue un momento muy especial de Madrid, porque era el momento de la Movida Madrileña, tuve la suerte de trabajar en esos momentos mágicos que pasan en algunos países a veces, y este fue ese momento, que estuvo lleno de color (…) muchos estaban obsesionados con que la moda era lo negro, tuve que luchar mucho contra eso, porque la moda es para hacer feliz y el color ayuda a dar la felicidad”, expresó.

En ese sentido explicó: “La época en la que yo nací, creo que fue la época más feliz de la humanidad que fue el momento pop, la de los hippies, la paz, el amor libre, las minifaldas, el ecologismo, llegan The Beatles, pasaron cosas maravillosas”.

Así mismo, manifestó que dentro de sus tendencias se encuentra la combinación de colores fuertes, “hace algunos años toda la moda era negra y gris, pero ahora todo está ‘Agathazado’ con colores y esto me encanta”.

A su vez, señaló que actualmente trabaja con prendas amigables con el medio ambiente y sostenibles

“Yo llevo siendo ecologista desde que empecé, pero el último desfile que hice fue el más ecológico y también lleno de color. Las prendas se hicieron con materias completamente orgánicas y asombrosas”, señaló que entre los materiales con los que trabajó estuvieron las hojas de plátano, algas, telas recicladas y bambú.

La democratización de la moda

Por otro lado, la famosa diseñadora de modas confesó que su más grande sueño es que cualquier persona pueda vestir sus prendas.

“Cuando estuve en Medellín, me invitaron a un barrio muy desfavorecido, donde hay gente que se gana la vida cosiendo, y yo llegué a este barrio y había gente que tenía ropa mía, eso es lo que me gusta a mí, no me gusta vestir famosos, sino pensar que en el sitio más lejano del mundo hay personas que han tenido prendas de Ágatha Ruiz, esa es mi gran ilusión de siempre, la democratización de la moda”, manifestó.

Amor por Colombia

Ágatha Ruiz de la Prada, señaló que, gracias a la exministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Noemí Sanín, conoció la cultura colombiana.

“Mi primer gran contacto con Colombia fue Noemí Sanín, me hice muy amiga de ella. Fue ella la que me invitó y me enseñó a Colombia de tal manera que quedé fascinada para siempre”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa: