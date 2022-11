Ecopetrol no hará fracking en Colombia ante política del Gobierno Nacional

Durante la entrega de resultados financieros del tercer trimestre de Ecopetrol donde nuevamente la petrolera tuvo importantes ganancias, su presidente Felipe Bayón, anunció que ante la decisión que adopte el Gobierno Nacional y el Congreso de la República sobre la explotación de yacimientos no convencionales y si la misma es no usar dicha técnica, la estatal entonces no hará fracking en Colombia.

El timonel de la empresa más importante del país, confirmó lo anterior tras recordar que la estatal pidió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos la suspensión de los términos de los contratos de los pilotos de fracking por un periodo de 90 días, de lo cual se está esperando respuesta por parte de esa autoridad, añadiendo que, aunque la intención es darle espacio al Gobierno de analizar el tema, también es “pisar el freno” desde la compañía.

En sus declaraciones, el presidente Bayón dijo “lo hemos dicho, si el Gobierno Nacional y el Congreso de alguna manera toman la decisión de que no se hagan los no convencionales en el país, Ecopetrol no va a hacer no convencionales en el país y eso lo quiero dejar muy claro”.

Finalmente, Ecopetrol confirmó que ha deshecho los acuerdos que tenía con ExxonMobil para intercambiar y trabajar conjuntamente en esa materia.