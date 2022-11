Hallan cientos de kits de aseo abandonados en antigua sede de Cruz Roja en Cartagena

Este miércoles 9 de noviembre estuvieron en Sigue La W, Felipe Martínez Plaza, consejero de Juventud de Cartagena, y Wilfer Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Corales, en Cartagena, hablando sobre la situación de un predio en este barrio, en el cual se ubicaba la sede de Cruz Roja Bolívar y en el que hay unos kits de aseo que se encuentran en abandono.

La comunidad, viendo que el predio, también abandonado, se convertía en foco de basura y de consumidores de droga, decidió intervenirlo. Al llegar, encontraron kits de aseo abandonados.

“La comunidad decide intervenir el lugar porque estaba cansada de que eso fuera un foco de inseguridad y se lleva la sorpresa, cuando abre las puertas, de que hay una cantidad considerable de kits de aseo”, dijo Felipe Martínez Plaza, consejero de Juventud de Cartagena.

“Es la Cruz Roja seccional Bolívar la poseedora de estos kits. Todo el mundo sabe sobre la ola invernal que se está viviendo en el país, en Cartagena, y por consecuencia se han visto afectadas muchas zonas de la ciudad. En este momento se requiere la ayuda sobre todo de las instituciones”, contó Plaza.

Explicó también que “hace 4 meses hizo la intervención la comunidad (...) se le dijo a la Cruz Roja que en cualquier momento podían venir a retirar los kits y a la fecha, 4 meses después de esa intervención no han llegado y hoy, 7 días después de las lluvias tampoco ha habido un pronunciamiento”.

Por su parte, Wilfer Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Corales, en donde se encuentra el predio, dijo que era necesario que la Cruz Roja hiciera presencia para poner en uso los kits.

“Que la Cruz Roja venga y le dé uso a estos kits porque es necesario”, teniendo en cuenta la situación invernal que vive actualmente Cartagena y todo el país.

Con respecto a lo anterior, el presidente de la Junta de Acción Comunal dijo que “vimos la necesidad de hacer el llamado porque están estos kits abandonados y la gente está necesitando ayuda por la ola invernal”.

Y es que las condiciones del predio son de total abandono e insalubres. “Ahí hay humedad y hay roedores. Se creó un basurero satélite en ese lugar. La Cruz Roja no ha mostrado interés”. dijo Martínez.

Enfatizó que la comunidad no puede hacerse cargo de esos kits porque no les pertenecen y que es la Cruz Roja la que debe encargarse de llevarlos a los damnificados. “Que los dueños de los kits, que en este caso es la Cruz Roja, nos notifiquen y vengan a recogerlos, nosotros no podemos disponer de ellos (kits), nosotros somos garantes, somos custodios para que no se pierdan”.

Finalmente cerró su intervención explicando lo que cada kit contiene.

“En los kits hay pañales, jabón, papel higiénico, crema dental, toallas higiénicas”, dijo Martínez.