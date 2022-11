Los videojuegos se toman Colombia: el Game Jam 2022 llega al país

María Vélez CEO de Crack The Code, una academia de ciencias de la computación, estuvo por los micrófonos de W Radio para el programa Contrarrerloj hablando sobre el Game Jam 2022, la importancia del buen uso de la tecnología en las nuevas generaciones y cómo esta pueda ser un impulsor para su futuro.

El Game Jam 2022 es uno de estos eventos que están en la mira de los amantes de este entretenimiento. Hasta el 30 de noviembre hay plazo para inscribirse en lo que será un concurso de creación de videojuegos que se tienen pensando para niños y jóvenes de entre 12 y 16 años.

Con respecto a esto Vélez dijo que el Game Jam nace “porque todos utilizamos la tecnología diariamente y sabemos cómo está transformando todas las industrias, pero desafortunadamente no estamos haciendo nada para potenciar a las nuevas generaciones (niños, niñas, adolescentes) en el colegio, para prepararse para esta evolución y transformación digital”.

Además, que “el Game Jam nace para generar esta conciencia social sobre la importancia de que niños y jóvenes comiencen a prepararse con habilidades digitales cruciales para sus futuro, sea lo que sea que quieran hacer en su vida”.

Para poder participar en el Game Jam, a parte de la edad, no hay más requisitos. Vélez asegura que “deben entrar a nuestra página web y matricularse, el concurso es 100% gratuito. Lo que tienen que hacer ellos es comenzar a explorar y desarrollar un videojuego en una plataforma llamada gamemaker, deben tener un equipo con internet y crear su juego”.

Dijo además que la final del concurso sería el 16 de diciembre teniendo como jurados a personajes como el gerente general de la marca Lenovo.

Por la misma línea destacó que lo que ellos quieren con el Game Jam es “que a través de la creación de ese videojuego los niños comiencen a reflexionar a cerca del bullying y puedan por medio de su creación, contar una historia que conozcan en relación a este tema”, ya que para Vélez esta problemática es una batalla constante en la actualidad debido a la pandemia y al auge de las redes sociales.

Finalmente cerró diciendo que ellos, desde Crack The Code se enfocan en “desarrollar esas habilidades digitales en niños y adolescentes hispanos en el mundo entero. Queremos que tomen en cuenta el potencial tan grande que trae la tecnología. Si nosotros como madres y padres no comenzamos a inculcar el uso positivo y productivo de la tecnología a nuestros niños, no les vamos a demostrar el potencial tan tremendo que tiene este tema en sus vidas”, sentenció.

