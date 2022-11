Día sin IVA: Gobierno confirma que no hará la última jornada del año

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció este martes que no habrá día sin IVA este 2 de diciembre, la última jornada del año que estaba prevista desde el año pasado.

“No habrá Día sin IVA, esa es la decisión del Gobierno, directamente del presidente de la República. Entonces el decreto que saldrá publicado es el de la eliminación del día sin IVA”, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda.

Su declaración se dio horas después que ese ministerio publicara un borrador de decreto para eliminar esa medida pues señala que la jornada implicaría un costo fiscal de $276 mil millones.

“Si bien el recaudo de impuestos nacionales ha mostrado un buen comportamiento en el 2022, no es aconsejable renunciar a los ingresos que por concepto de IVA se puedan generar en el día estipulado como festivo tributario, toda vez que el contexto para el próximo año no es el mejor en términos económicos y que no se sabe si, dada la época de bonanza que parece está por terminar, el costo fiscal exceda en varios órdenes de magnitud el calculado anteriormente o se alimenten subidas de precios adicionales, a causa del volumen de ventas, que incidan en la ya alta inflación”, dice el decreto citando un concepto que dio la DIAN.

Recordemos que la Reforma Tributaria, a la que solo le falta ser sancionada por el presidente Gustavo Petro, elimina los días sin IVA de los próximos años.